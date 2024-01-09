Margot Robbie'den Altın Küre Ödülleri için "Süperstar Barbie" şıklığı

Barbie filmiyle gündemden düşmeyen Margot Robbie, en çok satan Barbie bebeklerden birinin giydiği klasik görünümü yeniden yarattı. Robbie, Altın Küre Ödülleri için 1977'nin "Süperstar Barbie"sini geceye taşıdı.

Margot Robbie'den Altın Küre Ödülleri için "Süperstar Barbie" şıklığı

Müzikal ve Komedi Filmi En İyi Kadın Oyuncu dalında 'ye aday gösterilen , törene Armani Prive tasarımı bir kostüm ile 1970'ler yapımı "Süperstar Barbie" olarak katıldı.

Ünlü yıldızın kombinine Lorraine Schwartz tasarımı 3 milyon dolarlık pembe elmaslardan oluşan bir yüzük ve küpelerin yanı sıra pembe saten Manolo Blahnik topuklu ayakkabılar eşlik etti.

Margot Robbie'den Altın Küre Ödülleri için "Süperstar Barbie" şıklığı - 1

"DÖNEMİN EN GÖSTERİŞLİ GÖRÜNÜMLERİNDEN BİRİ"

Mattel'in "gece boyunca dans etmeye hazır" olarak tanımladığı orijinal Süperstar Barbie, oyuncak üreticisinin web sitesinde "dönemin en gösterişli görünümlerinden biri" olarak tanımlanıyor.

Yakın zamanda yeniden piyasaya sürülen vintage oyuncak bebek, "disko ışıkları altında parıldayan" elmas takılar ve canlı görünümünü tamamlayan topuklu ayakkabılar giyiyor.

Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

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Margot Robbie kırmızı halıda şaka yaparak, "Yeni uyandım ve bunun uygun olabileceğini düşündüm. Bu gece gerçekten Süperstar Barbie gibi hissediyorum" sözleriyle tören öncesi sunucu Marc Malkin'e pembe giyme kararını açıkladı.

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