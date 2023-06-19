Meghan Markle Fransız moda deviyle anlaşma yolunda

Geçtiğimiz günlerde dijital müzik devi ile milyon dolarlık anlaşması sona eren Meghan Markle ve Prens Harry'nin daha iyi bir anlaşma arayışında olduğu iddia edilmişti. Markle'ın Fransız lüks moda devi ile anlaşmanın eşiğinde olduğu belirtildi.

Meghan Markle Fransız moda deviyle anlaşma yolunda

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ve 'ın ünlü platform ile yaptığı milyon dolarlık anlaşma sona erdi. Çiftin, Spotify ile anlaşmasının yaklaşık 25 milyon dolar değerinde olduğu biliniyordu.

İddialara göre, daha iyi bir platform ve ortaklık arayışında olan çiftin yeni adresi Fransız devi Christian .

Meghan Markle Fransız moda deviyle anlaşma yolunda - 1

Daily Mail'in haberine göre lüks marka, Markle ile "devasa bir anlaşma" yapmak üzere.

Meghan Markle Fransız moda deviyle anlaşma yolunda - 2

Marka elçileri arasında Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Charlize Theron ve Johnny Depp gibi isimlerin olan Dior'un, Markle ile milyonlarca dolarlık bir anlaşma yapacağı iddia ediliyor.

Meghan Markle Fransız moda deviyle anlaşma yolunda - 3

DEPP ANLAŞMASINI YENİLEDİ

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasını kazanan ve yeni film projeleriyle kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Johnny Depp, uzun yıllardır marka elçisi olduğu Dior ile anlaşmasını yenilemişti.

59 yaşındaki oyuncunun lüks markayla 7 figürlü bir anlaşma imzaladığı biliniyor.

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