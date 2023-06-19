Meghan Markle Fransız moda deviyle anlaşma yolunda

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle'ın ünlü platform ile yaptığı milyon dolarlık anlaşma sona erdi. Çiftin, Spotify ile anlaşmasının yaklaşık 25 milyon dolar değerinde olduğu biliniyordu.



İddialara göre, daha iyi bir platform ve ortaklık arayışında olan çiftin yeni adresi Fransız moda devi Christian Dior.