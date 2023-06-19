Meghan Markle Fransız moda deviyle anlaşma yolunda

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ve Meghan Markle'ın ünlü platform ile yaptığı milyon dolarlık anlaşma sona erdi. Çiftin, Spotify ile anlaşmasının yaklaşık 25 milyon dolar değerinde olduğu biliniyordu.
İddialara göre, daha iyi bir platform ve ortaklık arayışında olan çiftin yeni adresi Fransız moda devi Christian Dior.
Daily Mail'in haberine göre lüks marka, Markle ile "devasa bir anlaşma" yapmak üzere.
Marka elçileri arasında Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Charlize Theron ve Johnny Depp gibi isimlerin olan Dior'un, Markle ile milyonlarca dolarlık bir anlaşma yapacağı iddia ediliyor.
DEPP ANLAŞMASINI YENİLEDİ
Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasını kazanan ve yeni film projeleriyle kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Johnny Depp, uzun yıllardır marka elçisi olduğu Dior ile anlaşmasını yenilemişti.
59 yaşındaki oyuncunun lüks markayla 7 figürlü bir anlaşma imzaladığı biliniyor.
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