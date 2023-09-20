Minimalizm ve doğallık bir arada: Fransız makyajı nasıl yapılır?

Doğallığı ön planda tutan ve cildinizi olduğu gibi gösteren Fransız makyaj tarzı, kendi güzelliğinizi vurgulamak için doğru bir stildir. Peki Fransız makyajı nasıl yapılır?

Minimalizm ve doğallık bir arada: Fransız makyajı nasıl yapılır?

Son dönemlerde popülerleşen Fransız tarzı makyaj, kendinizi daha güzel ve özgüvenli hissetmenize yardımcı olacaktır. İşte Parizyen kadınların makyaj sırları...

1- CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

İlk adım olarak cilt yapınıza uygun bir nemlendirici kullanın. Böylece cildinize sağlıklı ve taze bir görünüm kazandırabilrsiniz.

2- DOĞAL BİR TEN MAKYAJI

Fransız makyajının temel unsurlarından biri, doğal bir ten görünümü elde etmektir. Bunun için cilt tonunuza uygun, hafif kapatıcılıkta parlak bitişli bir fondöten kullanın.

3- GÖZ MAKYAJINA DİKKAT

Üçüncü adım olarak minimal bir eyeliner çekerek gözlerinizi belirginleştirin. Kirpik diplerini belirginleştirmek için minik bir eyeliner kuyruğu çekmek ve göz kapağının ortasına kadar uygulamak gerekiyor.

Ardından nude tonlarda mat bir göz makyajıyla gözlerinizi vurgulayın. Fransız makyajının olmazsa olmazı kirpiklerde uzun ve belirgin görünümdür.  Bu sebeple maskara uygulamayı unutmayın.

Minimalizm ve doğallık bir arada: Fransız makyajı nasıl yapılır? - 1

4- AYDINLATICI VE ALLIK KULLANMAYI UNUTMAYIN

Cildinizin doğal bir parlaklık kazanması için likit aydınlatıcılar ideal bir yardımcı olabilir. Ardından yanaklarına doğal bir kızarıklık kazandırmak için allık uygulayın.

5- SON ADIM KIRMIZI RUJ

Fransız makyajının vazgeçilmez bir parçası olan kırmızı rujla makyajınızı tamamlatın. Kalıcı bir mat kırmızı ruj kullanmak, size tüm gün kolaylık sağlayacaktır.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MODA&GÜZELLİK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...