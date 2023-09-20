Minimalizm ve doğallık bir arada: Fransız makyajı nasıl yapılır?

Son dönemlerde popülerleşen Fransız tarzı makyaj, kendinizi daha güzel ve özgüvenli hissetmenize yardımcı olacaktır. İşte Parizyen kadınların makyaj sırları...

1- CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

İlk adım olarak cilt yapınıza uygun bir nemlendirici kullanın. Böylece cildinize sağlıklı ve taze bir görünüm kazandırabilrsiniz.

2- DOĞAL BİR TEN MAKYAJI

Fransız makyajının temel unsurlarından biri, doğal bir ten görünümü elde etmektir. Bunun için cilt tonunuza uygun, hafif kapatıcılıkta parlak bitişli bir fondöten kullanın.

3- GÖZ MAKYAJINA DİKKAT

Üçüncü adım olarak minimal bir eyeliner çekerek gözlerinizi belirginleştirin. Kirpik diplerini belirginleştirmek için minik bir eyeliner kuyruğu çekmek ve göz kapağının ortasına kadar uygulamak gerekiyor.

Ardından nude tonlarda mat bir göz makyajıyla gözlerinizi vurgulayın. Fransız makyajının olmazsa olmazı kirpiklerde uzun ve belirgin görünümdür. Bu sebeple maskara uygulamayı unutmayın.