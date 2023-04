Moda dünyasının en önemli etkinliği MET Gala biletlerine rekor zam

Her sene belli bir temaya odaklanan MET Gala, 85 yaşında pankreas kanserinden ölen Alman tasarımcı Karl Lagerfeld’e ithaf edilecek. Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım galası, bu yıl 1 Mayıs'ta gerçekleşecek.



2023 MET Gala’ya oyuncu Penelope Cruz, ünlü tenisçi Roger Federer, oyuncu Michaela Coel ve şarkıcı Dua Lipa'nın yanı sıra Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour'dan oluşan ekip ev sahipliği yapacak.