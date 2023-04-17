Moda dünyasının en önemli etkinliği MET Gala biletlerine rekor zam

Ünlü isimlerin ilginç görünümlerine ev sahipliği yapan ve her sene farklı bir tema ile düzenlenen Met Gala etkinliğine geri sayım başladı. Moda dünyasının en önemli etkinliği olarak bilinen ve Vogue’un yayın yönetmeni Anna Wintour’un 1995 yılından beri düzenlediği etkinliğin biletlerine gelen zam ise tartışma konusu oldu.
Met Gala'nın 30 bin dolar olan bilet fiyatı 20 bin dolar artarak 50 bin dolara çıktı. New York Metropolitan Museum of Art’ta gerçekleşen Met Gala, büyük bir bağışın toplanmasına öncülük ediyor ve toplanan para müzenin bakımına gidiyor.
Her sene belli bir temaya odaklanan MET Gala, 85 yaşında pankreas kanserinden ölen Alman tasarımcı Karl Lagerfeld’e ithaf edilecek. Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım galası, bu yıl 1 Mayıs'ta gerçekleşecek.
2023 MET Gala’ya oyuncu Penelope Cruz, ünlü tenisçi Roger Federer, oyuncu Michaela Coel ve şarkıcı Dua Lipa'nın yanı sıra Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour'dan oluşan ekip ev sahipliği yapacak.