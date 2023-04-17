Moda dünyasının en önemli etkinliği MET Gala biletlerine rekor zam

Ünlü isimlerin ilginç görünümlerine ev sahipliği yapan ve her sene farklı bir tema ile düzenlenen Met Gala etkinliğine geri sayım başladı. Moda dünyasının en önemli etkinliği olarak bilinen ve Vogue’un yayın yönetmeni Anna Wintour’un 1995 yılından beri düzenlediği etkinliğin biletlerine gelen zam ise tartışma konusu oldu.

Met Gala'nın 30 bin dolar olan bilet fiyatı 20 bin dolar artarak 50 bin dolara çıktı. New York Metropolitan Museum of Art’ta gerçekleşen Met Gala, büyük bir bağışın toplanmasına öncülük ediyor ve toplanan para müzenin bakımına gidiyor.

