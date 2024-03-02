Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti

KALIPLARI YIKTI

Büyük siyah çerçeveli gözlükleriyle tanınan Apfel, geleneksel tarzdan uzak, kalıpları yıkan bir stil anlayışına sahipti.

Devasa takıları ve sanat düşkünlüğüyle bilinen modacı 2018 yılında CNN'e verdiği bir röportajda "Yaptığım işler konusunda çok tutkuluyum. İşime her şeyimi veriyorum ve bu da beni besliyor. Kendimi sonuna kadar zorluyorum ta ki daha fazlasını yapamayana kadar. Sonra daha fazlası için yine geliyorum" demişti.