Kendine has renkli stiliyle tanınan moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti. Florida'daki evinde yaşamını yitiren Apfel, maksimalist stiliyle moda tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri haline geldi.1950'li yıllarda iç mimarlık kariyerinden moda sektörüne geçiş yapan Apfel, stilde yaratıcılığın ve özgünlüğün anahtar isimlerinden biri oldu.
29 Ağustos 1921 yılında New York'ta dünyaya gelen moda ikonu, daha sonra eşi Carl ile Old World Weavers adında bir tekstil şirketi kurdu. Girişimci ve moda ikonu Apfel, moda endüstrisinde uzun yıllar çalıştı.
KALIPLARI YIKTI
Büyük siyah çerçeveli gözlükleriyle tanınan Apfel, geleneksel tarzdan uzak, kalıpları yıkan bir stil anlayışına sahipti.
Devasa takıları ve sanat düşkünlüğüyle bilinen modacı 2018 yılında CNN'e verdiği bir röportajda "Yaptığım işler konusunda çok tutkuluyum. İşime her şeyimi veriyorum ve bu da beni besliyor. Kendimi sonuna kadar zorluyorum ta ki daha fazlasını yapamayana kadar. Sonra daha fazlası için yine geliyorum" demişti.
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