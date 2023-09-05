Modası geçmiş tırnaklar geri dönüyor: Fransız manikürü yükselişte

Tırnak trendleri denilince akıllara TikTok'ta viral olan görünümler gelse de aslında hiçbir zaman popülaritesini kaybetmeyen bir tırnak trendi bulunuyor. French manikür ya da Fransız manikürü her ne kadar modası geçmiş gibi gelse de birçoğumuzun gizlice sevdiği bir tırnak trendi.

Modası geçmiş tırnaklar geri dönüyor: Fransız manikürü yükselişte

Birbirinden farklı desenler ve renkler, tırnakları süslemeye devam ediyor. Yazın ruhunu tırnaklarına taşımak isteyenlere ilham olabilecek birçok görünüm bulunsa da Fransız manikürü tahtını kimseye kaptırmıyor.

Modası geçmiş tırnaklar geri dönüyor: Fransız manikürü yükselişte - 1

2000'li yılların başında oldukça popüler olan Fransız manikürü, uçların beyaz renk oje boyanması ve tırnağın tamamına çok açık pembe veya şeffaf oje sürülmesiyle ortaya çıkıyor.

Modası geçmiş tırnaklar geri dönüyor: Fransız manikürü yükselişte - 2

Sosyal medyada binlerce farklı tırnak sanatının trend olmasıyla Fransız manikürü "modası geçmiş" sayıldı ancak son dönemde bu minimal ve zarif görünüm yükselişe geçti.

Modası geçmiş tırnaklar geri dönüyor: Fransız manikürü yükselişte - 3

Fransız manikürü aslında tırnakta sanki hiç oje yokmuş gibi temiz ve bakımlı bir görünüm sunuyor. Günümüzde Fransız manikürü yapılırken beyaz ve pembenin farklı tonları da kullanıyor.

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