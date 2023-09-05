Modası geçmiş tırnaklar geri dönüyor: Fransız manikürü yükselişte

Birbirinden farklı desenler ve renkler, tırnakları süslemeye devam ediyor. Yazın ruhunu tırnaklarına taşımak isteyenlere ilham olabilecek birçok görünüm bulunsa da Fransız manikürü tahtını kimseye kaptırmıyor.
2000'li yılların başında oldukça popüler olan Fransız manikürü, uçların beyaz renk oje boyanması ve tırnağın tamamına çok açık pembe veya şeffaf oje sürülmesiyle ortaya çıkıyor.
Sosyal medyada binlerce farklı tırnak sanatının trend olmasıyla Fransız manikürü "modası geçmiş" sayıldı ancak son dönemde bu minimal ve zarif görünüm yükselişe geçti.
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