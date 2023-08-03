Mükemmel kapatıcılık: Ombre concealer trendi

Şu sıralar sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan güzellik trendi "Ombre concealer" göz altındaki koyu halkaları kapatıp daha aydınlık bir görünüme kavuşmanızı vadediyor. İşte "Ombre concealer" makyaj trendinin ayrıntıları...



"OMBRE CONCEALER" NASIL UYGULANIR?



Kapatıcı ve likit allık kullanılarak yapılan "Ombre concealer" trendinde amaç; tek bir uygulama ile cildi kapatmak, aydınlatmak ve masum bir görüntü vermektir.



"Ombre concealer"ı uygulamak için aydınlatıcı etkili bir kapatıcı, cildinize uygun bir kapatıcı ve iki farklı renkte allık size yardımcı olacaktır.



Doğal bir parlaklık ve aydınlık etkisi yaratan bu teknik, gözlerinizin altına bu makyaj için sahip olduğunuz ürünlerle nokta konulmasıyla başlıyor. Önce iç köşelere yakın en açık kapatıcı tonu ile ardından ortada daha koyu bir ton ile ve son olarak en dış köşede tercih ettiğiniz allıkla bitiyor.