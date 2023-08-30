Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway stili söz konusu olduğunda onlardan ilham alıyor

Hollywood’un başarılı oyuncularından Anne Hathaway, yer aldığı projelerin yanı sıra son dönemdeki stiliyle dikkat çekiyor. Lüks markaların defilelerine katılan ve mücevher markası Bulgari'nin marka elçiliğini üstlenen Oscar'lı oyuncu, stilini Z kuşağına borçlu.
40 yaşındaki oyuncu Vogue dergisine verdiği röportajda "Moda söz konusu olduğunda Z kuşağı çok eğlenceli" dedi.
Stilisti Erin Walsh'ın da kendisine ilham verdiğini söyleyen oyuncu, Z kuşağının kendini tanımlamada çok başarılı olduğunu söyledi.
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