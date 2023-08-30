Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway stili söz konusu olduğunda onlardan ilham alıyor

"Şeytan Marka Giyer", "Kara Şövalye Yükseliyor" ve "Yıldızlararası" gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Anne Hathaway son dönemde stiliyle adından söz ettiriyor. Hathaway, kırmızı halıdaki gösterişli stili için kimden ilham aldığını açıkladı.

Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway stili söz konusu olduğunda onlardan ilham alıyor

Hollywood’un başarılı oyuncularından , yer aldığı projelerin yanı sıra son dönemdeki stiliyle dikkat çekiyor. Lüks markaların defilelerine katılan ve mücevher markası Bulgari'nin marka elçiliğini üstlenen Oscar'lı oyuncu, stilini Z kuşağına borçlu.

Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway stili söz konusu olduğunda onlardan ilham alıyor - 1

40 yaşındaki oyuncu Vogue dergisine verdiği röportajda "Moda söz konusu olduğunda Z kuşağı çok eğlenceli" dedi.

Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway stili söz konusu olduğunda onlardan ilham alıyor - 2

Stilisti Erin Walsh'ın da kendisine ilham verdiğini söyleyen oyuncu, Z kuşağının kendini tanımlamada çok başarılı olduğunu söyledi.

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