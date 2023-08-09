Pembe yanaklar trend oldu: Çilek kız makyajı nedir?

Son dönemde güzellik trendlerinin doğmasında büyük bir rol oynayan TikTok, yeni bir makyaj trendi ile alışkanlıklarımızı değiştiriyor. İşte yeni güzellik trendi "çilek kız makyajı"na dair merak edilenler...

Pembe yanaklar trend oldu: Çilek kız makyajı nedir?

Şu sıralar sayesinde trend olan "çilek kız makyajı", pembe yanaklar ve kırmızı dudaklarla hem sevimli hem de etkileyici bir görünüm yaratmanızı sağlıyor.

Çilek kız makyajı, pembe ve kırmızı tonlarının ağırlıkta olduğu özellikle yanaklar ve dudakların ön plana çıktığı bir makyaj stili.

Pembe yanaklar trend oldu: Çilek kız makyajı nedir? - 1

"ÇİLEK KIZ MAKYAJI" NASIL YAPILIR?

İlk olarak ışıltılı bir fondöten, yoğun bir kapatıcı ile pürüzsüz bir ten makyajı yapmalısınız. Ardından yanak, burun ve göz altı bölgesini doğal pembe tonlu bir allıkla renklendirmelisiniz.

Kaşlarınızı sabitledikten sonra göz kapaklarınızda da pembe ve aydınlık bir görünüm tercih etmelisiniz. Kirpiklerinize uzun görünüm veren bir maskara uygulamalısınız. Ayrıca incecik bir eyeliner da çekebilirsiniz.

Pembe yanaklar trend oldu: Çilek kız makyajı nedir? - 2

Son olarak kırmızıya yakın bir parlak pembe ruj tercih ederek makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Hafif ve aydınlık görünüm sağlayan çilek kız makyajını yılın her döneminde kullanabilirsiniz.

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