Porselen gibi parlayan bir cilt: Pirinç suyu toniği nasıl yapılır?

Sezonun popüler güzellik trendlerinin ortaya çıktığı yeni adres artık TikTok oldu. Birbirinden yaratıcı görünümlerle makyaj alışkanlıklarımıza yön veren platformun son keşfi pirinç suyu toniği oldu.
Çok basit bir tarifle hazırlayabileceğiniz bu tonik, parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olurken cilt bariyerinizi de onarıyor. Ayrıca pirinç suyu toniği; nemlendirmeye, ciltteki lekeleri gidermeye ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı oluyor.
PİRİNÇ SUYU TONİĞİ NASIL YAPILIR?
Pirinç suyu toniği hazırlamak için kullanmanız gereken tek şey pirinç ve su.
2 su bardağı pirinci soğuk suyla iki defa yıkayıp süzmelisiniz. Bu, pirincin üzerindeki fazla nişastayı ve kirleri temizlemeye yardımcı olur. Ardından pirincinizin üzerine 4 su bardağı su ekleyin. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra suyunu süzün.
Süzdüğünüzü suyu cam bir şişeye doldurun. 1-2 gün oda sıcaklığında beklettiğinizi pirinç suyu toniğini ardından buzdolabında saklayarak kullanabilirsiniz.
PİRİNÇ SUYU TONİĞİNİN FAYDALARI
-Ciltte biriken yağı temizler, siyah nokta oluşumunu azaltır.
-Yaşlanma belirtilerini azaltır, cildi genç ve canlı tutar.
-Cilt tonunu eşitler.
-Cildin parlıklık kazanmasına yardımcı olur.
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