Porselen gibi parlayan bir cilt: Pirinç suyu toniği nasıl yapılır?

PİRİNÇ SUYU TONİĞİ NASIL YAPILIR?



Pirinç suyu toniği hazırlamak için kullanmanız gereken tek şey pirinç ve su.



2 su bardağı pirinci soğuk suyla iki defa yıkayıp süzmelisiniz. Bu, pirincin üzerindeki fazla nişastayı ve kirleri temizlemeye yardımcı olur. Ardından pirincinizin üzerine 4 su bardağı su ekleyin. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra suyunu süzün.



Süzdüğünüzü suyu cam bir şişeye doldurun. 1-2 gün oda sıcaklığında beklettiğinizi pirinç suyu toniğini ardından buzdolabında saklayarak kullanabilirsiniz.



PİRİNÇ SUYU TONİĞİNİN FAYDALARI



-Ciltte biriken yağı temizler, siyah nokta oluşumunu azaltır.

-Yaşlanma belirtilerini azaltır, cildi genç ve canlı tutar.

-Cilt tonunu eşitler.

-Cildin parlıklık kazanmasına yardımcı olur.

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