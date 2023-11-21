Rosie Huntington-Whiteley'den Valentino Noel koleksiyonu

İtalyan moda devi Valentino'nun "Bir Gece Masalı" adını taşıyan son 2023 Noel kampanyası, Paris'in ikonik Place Vendôme'unun fonuyla sergileniyor.
Kampanyanın başrolünde İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley var.
Pierpaolo Piccioli'nin yaratıcı yönetimindeki kampanya, fotoğrafçı Theo Wenner'ın objektifinden yansıyor.
Koleksiyon tanıtımında Rosie Huntington-Whiteley'nin zarif bir şekilde sergilediği VLogo Moon çantası odak noktasında yer alıyor.
Nötr renklerin ağırlıkta olduğu Noel koleksiyonunda, dökümlü etek ve gösterişli deri çizmelerle harmanan kıyafeti, Valentino'nun ünlü olduğu abartısız zarafetin örneğini sunuyor.
Valentino 2023 Noel kampanyasında, bembeyaz bir takımla kanepede uzanırken dingin bir zarafet sergileyen model Ilana Hansen de dikkat çekiyor.
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