Rosie Huntington-Whiteley'den Valentino Noel koleksiyonu

Valentino'nun "Bir Gece Masalı" adını taşıyan Noel kampanyasında İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley başrolde yer alıyor.

Rosie Huntington-Whiteley'den Valentino Noel koleksiyonu

İtalyan devi Valentino'nun "Bir Gece Masalı" adını taşıyan son 2023 Noel kampanyası, Paris'in ikonik Place Vendôme'unun fonuyla sergileniyor.

Kampanyanın başrolünde İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley var.
Pierpaolo Piccioli'nin yaratıcı yönetimindeki kampanya, fotoğrafçı Theo Wenner'ın objektifinden yansıyor.

Koleksiyon tanıtımında Rosie Huntington-Whiteley'nin zarif bir şekilde sergilediği VLogo Moon çantası odak noktasında yer alıyor.

Rosie Huntington-Whiteley'den Valentino Noel koleksiyonu - 1

Nötr renklerin ağırlıkta olduğu Noel koleksiyonunda, dökümlü etek ve gösterişli deri çizmelerle harmanan kıyafeti, Valentino'nun ünlü olduğu abartısız zarafetin örneğini sunuyor.

Rosie Huntington-Whiteley'den Valentino Noel koleksiyonu - 2

Valentino 2023 Noel kampanyasında, bembeyaz bir takımla kanepede uzanırken dingin bir zarafet sergileyen model Ilana Hansen de dikkat çekiyor.

Rosie Huntington-Whiteley'den Valentino Noel koleksiyonu - 3

Koleksiyonda öne çıkan bir başka görüntü, yüksek belli pantolonla dokulu ceket kombinini taşıyan model Gao Jie'nin üzerinde yer alıyor. Yine bu kıyafet de sofistike ve abartıdan uzak bir şıklık sunuyor.

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