Rosie Huntington-Whiteley'den Valentino Noel koleksiyonu

Koleksiyonda öne çıkan bir başka görüntü, yüksek belli pantolonla dokulu ceket kombinini taşıyan model Gao Jie'nin üzerinde yer alıyor. Yine bu kıyafet de sofistike ve abartıdan uzak bir şıklık sunuyor.

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