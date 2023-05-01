Saç dökülmesine karşı kullanabileceğiniz yağlar

Saç dökülmesi pek çok kadın için en önemli sorunlardan biri. Beslenme, stres gibi faktörlerden etkilenen saçlarınız, zaman zaman mevsim geçişlerinde de dökülebilir. İşte dökülme karşıtı yağlar...

Saç dökülmesine karşı kullanabileceğiniz yağlar

Günde 100-150 arası saç telinin dökülmesi normal sayılır. Ancak günlük saç dökülmesi 150-200 telden fazla ise müdahale etmeniz gerekebilir. dökülmesine karşı saçlı deriyi besleyecek, saçlarınızın daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasını sağlayabilecek bitkisel yağlardan faydalanabilirsiniz. Hindistancevizi, zeytin, keten, argan, badem, biberiye, çay ağacı, avokado, çam terebentin ve nane yağlarını tercih edebilirsiniz.

Haftada bir kez bu yağlardan seçtiğiniz birini ya da birkaçını karıştırarak saç diplerinize sürün ve masaj yaparak saç derisine yedirin. Ardından saçlarınızı streç filme sararak bir saat bekletin. Sonrasında saçlarınızı saç diplerinizi çok tahriş etmeyecek şekilde arındırıcı bir şampuanla yıkayın.

Saç dökülmesine karşı kullanabileceğiniz yağlar - 1

Şampuan sonrası saçınıza bakım kremi uygulayın.
Saçlı derinin sebum dengesini bozmamak için saçlarınızı her gün şampuanlamamaya dikkat edin.

Saç dökülmesine karşı kullanabileceğiniz yağlar - 2

Bakım uygulamanıza rağmen saçlarınız normalden fazla dökülmeye devam ediyorsa, cilt sağlığıu uzmanından yardım alın.

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