Saç dökülmesine karşı kullanabileceğiniz yağlar

Günde 100-150 arası saç telinin dökülmesi normal sayılır. Ancak günlük saç dökülmesi 150-200 telden fazla ise müdahale etmeniz gerekebilir. Saç dökülmesine karşı saçlı deriyi besleyecek, saçlarınızın daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasını sağlayabilecek bitkisel yağlardan faydalanabilirsiniz. Hindistancevizi, zeytin, keten, argan, badem, biberiye, çay ağacı, avokado, çam terebentin ve nane yağlarını tercih edebilirsiniz.

Haftada bir kez bu yağlardan seçtiğiniz birini ya da birkaçını karıştırarak saç diplerinize sürün ve masaj yaparak saç derisine yedirin. Ardından saçlarınızı streç filme sararak bir saat bekletin. Sonrasında saçlarınızı saç diplerinizi çok tahriş etmeyecek şekilde arındırıcı bir şampuanla yıkayın.