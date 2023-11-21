Saçlarınız kolay uzayacak: Biberiye yağının faydaları

Biberiye yağı nasıl uygulanır?



Her saç tipi için kullanabileceğiniz biberiye yağını doğrudan masaj yaparak saç diplerinize uygulayabilirsiniz. Ya da saç bakım rutininizdeki ürünlerle birlikte de kullanabilirsiniz.



Saçı daha parlak ve dolgun bir görünüme kavuşturması için haftada birkaç kez kullanmanız gereken biberiye yağını saçınızda en az 30 dakika bekletmeyi de ihmal etmeyin.