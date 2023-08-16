Sıcak havalarda nasıl makyaj yapılır?

Yaz aylarında makyaj yaparken ilk olarak temiz cildinize güneş koruyucu krem uygulamalısınız. Çünkü bu sizi hem güneşin zararlı ışınlarından koruyacak hem de cildinizi nemli tutacaktır.



İkinci adım olan kalıcılık için makyaj bazı kullanmak oldukça önemlidir. Ayrıca sıcaklığın artmasıyla oluşan terleme ve yağlanma sorunu için de daha az ürünle makyaj yapmalısınız.



Öte yandan elmacık kemikleriniz, çeneniz, burnunuz ve alnınıza bronzer uygulayarak cildinizin daha taze ve doğal görünmesini sağlayabilirsiniz.



Etkileyici bakışlar için uzun ve hacimli kirpiklere sahip olmanız önemlidir. Bu nedenle kirpik kıvırıcı kullanabilir ya da kirpik lifting uygulaması yaptırabilirsiniz.



Dudaklarınızın canlı ve taze görünmesi için yaz aylarında en iyi ürün lipgloss'lardır. Bu sebeple ağır mat rujlar yerine tatlı pembe ya da şeftali tonunda bir lipgloss ile makyajınızı tamamlayın.