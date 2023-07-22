Siyah noktaları arındıran cilt bakım trendi: Fiddy metodu nedir?

Cilt bakımı, cinsiyet fark etmeksizin her yaştan insanın en önemli konularından biri haline geldi. Son yıllarda da bu konuyla ilgili farklı cilt tiplerine göre çeşitli metotlar geliştiriliyor. Bunlardan biri de siyah noktaların ve geniş gözeneklerin önüne geçmenizi sağlayacak "Fiddy metodu". İşte Fiddy metoduna dair bilmeniz gerekenler...
Kore kökenli cilt bakım blogger’ı Jude Choa, nam-ı diğer Fiddy Snails tarafından yaratılan Fiddy metodu, siyah nokta ve geniş gözenekleri gidermeye yardımcı olan üç aşamalı bir cilt temizleme yöntemi.
Cilt bariyerine zarar vermeden ve yüz pH dengesini bozmadan etkili gözenek temizliğini amaçlayan Fiddy metodunu haftada bir kez uygulamanız yeterli. Peki 3 aşamalı Fiddy metodu nasıl uygulanır?
1. ADIM
İlk adımda cilt yapınıza uygun olan yüz temizleyicisiyle yüzünüzü nazikçe yıkayıp, cildinizi yüzeysel kir ve sebumlardan arındırın. Ardından Salik asit (BHA) içeren toniği makyaj pamuğuna az miktarda döküp tüm yüzünüze uygulamalısınız. Bu kalan kir ve sebumdan kurtulmanızı sağlayacaktır. İkinci aşamaya geçmeden 15 dakika kadar beklemeniz gerekir.
2. ADIM
BHA içeren toniği uyguladıktan sonra temizlemeden, kil maskesini yüzünüze sürün. Cilt tipinize göre seçtiğiniz kil maskesini üzerindeki talimatlara uygun bir şekilde uygulayın. Ardından ılık suyla maskeyi arındırın. Cildinizi temiz ve yumuşak bir havlu ile tampon hareketlerle yavaşça kurulayın.
3. ADIM
Kilden arındırdığınız ve kuruladığınız cildinizi yağ bazlı yüz temizleme ürünüyle yıkayın. Temizleyiciyi cildinizde 15 dakika beklettikten beş dakika boyunca çok bastırmadan masaj yapın ve suyla durulayın. Buradaki amaç ise yine biriken kalıntıların dışarı çıkmasını sağlamak.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life Moda&Güzellik
- Cilt Bakımı
- Yaşam
- Güzellik
- Cilt