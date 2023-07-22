Siyah noktaları arındıran cilt bakım trendi: Fiddy metodu nedir?

Cilt bakımı, cinsiyet fark etmeksizin her yaştan insanın en önemli konularından biri haline geldi. Son yıllarda da bu konuyla ilgili farklı cilt tiplerine göre çeşitli metotlar geliştiriliyor. Bunlardan biri de siyah noktaların ve geniş gözeneklerin önüne geçmenizi sağlayacak "Fiddy metodu". İşte Fiddy metoduna dair bilmeniz gerekenler...

Kore kökenli cilt bakım blogger’ı Jude Choa, nam-ı diğer Fiddy Snails tarafından yaratılan Fiddy metodu, siyah nokta ve geniş gözenekleri gidermeye yardımcı olan üç aşamalı bir cilt temizleme yöntemi.