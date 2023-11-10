Tom Ford moda sektöründen neden uzaklaştığını açıkladı

Geçtiğimiz yıl lüks moda markasını 2,8 milyar dolara Estée Lauder Companies şirketine satan Tom Ford, Florida'daki evinde GQ'ya röportaj verdi. Ünlü tasarımcı, röportajda şirketini neden sattığını açıkladı.



"SAHNEDEN NE ZAMAN İNECEĞİNİZİ BİLMEK ÖNEMLİDİR"

"Şirketimi satmamın birkaç nedeni var. 35 yıl sonra modayla ilgili söyleyebileceğim her şeyi söylediğimi hissettim. Sahneden ne zaman ineceğinizi bilmek önemlidir" diyen Ford, sözlerine şöyle devam etti:



"62 yaşındayım. Umarım 82 yaşına kadar bir nebze de olsa güzel yaşayabilirim. Bu yüzden hayatımın önümüzdeki 20 yılını film yaparak geçirmek istiyorum. Yaptığım iki filmi çok sevdim. Bu hayatım boyunca yaşadığım en eğlenceli şeydi.”

