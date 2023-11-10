Tom Ford moda sektöründen neden uzaklaştığını açıkladı

Geçtiğimiz yıl lüks moda markasını 2,8 milyar dolara Estée Lauder Companies şirketine satan Tom Ford, Florida'daki evinde GQ'ya röportaj verdi. Ünlü tasarımcı, röportajda şirketini neden sattığını açıkladı.
"SAHNEDEN NE ZAMAN İNECEĞİNİZİ BİLMEK ÖNEMLİDİR"
"Şirketimi satmamın birkaç nedeni var. 35 yıl sonra modayla ilgili söyleyebileceğim her şeyi söylediğimi hissettim. Sahneden ne zaman ineceğinizi bilmek önemlidir" diyen Ford, sözlerine şöyle devam etti:
"62 yaşındayım. Umarım 82 yaşına kadar bir nebze de olsa güzel yaşayabilirim. Bu yüzden hayatımın önümüzdeki 20 yılını film yaparak geçirmek istiyorum. Yaptığım iki filmi çok sevdim. Bu hayatım boyunca yaşadığım en eğlenceli şeydi.”
"MODAYA VEDA ETME ZAMANI GELMİŞTİ"
Tasarımlarıyla yıllar boyu modaya yön veren Ford, "Artık modaya veda etme zamanı gelmişti. Moda genç bir insanın oyunudur, 30'dan 50 yaşına kadar insanların dünyasıdır. Ben 62 yaşındayım. Bu katkıda bulunabileceğim bir şeyin olmadığı anlamına gelmiyor. Yazarlık, mimarlık gibi mesleklerin yaşlandıkça daha iyi hale geldiğini düşünüyorum. Tasarımcılar 62 yaşında moda dünyasını nadiren değiştirirler. Ben bunu 35 yaşında belki de 45 yaşında yaptım. Daha sonra herkesin bildiği ve çok para kazandığım döneme geçtim" dedi.
"BELKİ HAYATIMDA 5 FİLME DAHA VAKİT VARDIR"
2009 yılında "Tek Bir Adam"ı, 2016'da ise "Gece Hayvanları"nı yöneten Tom Ford, “Bir yönetmen olarak bir filmin yapımı üç yıl sürer. Belki hayatımda beş filme daha vaktim vardır. Bu yüzden şu sıralar üzerinde çalıştığım projelerin anlamlı olması gerekiyor" dedi.
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