Ünlü isimlerin yeni favorisi: Ombre dudak trendi nedir?

Dünyaca ünlü isimler Hailey Bieber, Elsa Hosk, Rihanna'nın gündeme getirdiği ombre dudak trendi ilk kez hayatımıza girmiyor. Çünkü bu trend, 90'lı yılların kenarları koyu renklerle çevrilmiş ve parlatıcıyla desteklenen dudak görüntüsü ile aynı uygulama. Peki ombre dudak uygulaması için hangi malzemeler gerekli, nasıl uygulanır?

Öncelikle ombre dudak trendi için iki ayrı tonda ürüne sahip olmanız gerekir. Bunlardan ilki kahverengiye yakın dudak kalemi. Diğeri ise dudak tonunuza yakın renkte bir ruj. Bunların yanında bir de şeffaf bir dudak parlatıcınız olmalı.

OMBRE DUDAK UYGULAMASININ AŞAMALARI

Malzemelerinizi temin ettikten sonra ilk olarak kaleminizle dudaklarınızın şeklini büyütmeye çalışmadan sadece dudak çizgilerinden geçerek dudak şeklinizi ortaya çıkarmalısınız.