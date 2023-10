Yağlı saç bakımı nasıl yapılmalı? Yağlı saçlar için en doğru öneriler

Sürekli cansız ve sönük duran çabuk yağlanan saçlara sahip olmanızın sebebi deri altında bulunan yağ bezlerinin salgıladığı sebumdur. Bu sebeple saçlarınızın yağlanmaması için sebum dengesini kontrol altında tutmak gerekir.



ILIK SU İLE YIKAMAK



Eğer saçlarınız yağlıysa yıkanırken suyun sıcaklığına dikkat etmelisiniz. Çünkü sıcak su kullanmak saç diplerinizin daha çok yağlanmasına sebep olabilirsiniz. Bu sebeple sebum dengesini korumak için yağlı saçları ılık su kullanarak yıkamak gerekir.



SAÇLARINIZI HER GÜN YIKAMAYIN



Saçlarınızı her gün yıkamanız saç derinizde bulunan sebumun yok olmasına sebep olur. Böyle bir durumda saç deriniz daha çok sebum üretmeye çalışır bu da yağlamayı arttırır. Özellikle yağlı saç tipine sahipseniz her gün değil gün aşırı saçlarınızı yıkamanız gerekir.



SAÇ KREMİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİN



Saçlarınız yağlı olduğu için krem kullanmaktan kaçınıyorsanız hata yapıyorsunuz demektir. Çünkü saç kremi; saç tellerini onarır, besler ve gün içinde kaybettiği nemini geri kazandırır.



Eğer saçınız yağlıysa saç kremini az miktar kullanmalısınız. Kremi, sadece uçlarına ve boylarına uygulamalısınız.



SAÇ SİRKESİ KULLANIN



Son dönemin popüler ürünlerinden olan saç sirkeleri, sebum üretimini dengeler ve saç diplerini ferahlatır. DAHA AZ DOKUNUN



Saçlarınızla sürekli oynuyor ve eliniz sürekli başınıza gidiyorsa kendinizi frenlemeye çalışın.



DOĞAL İÇERİKLİ ŞAMPUANLAR TERCİH EDİN



Kimyasal içerikli şampuanlar saçın doğal yağ dengesini bozarak daha hızlı yağlanmalarına sebep olur. Bu nedenle doğal içerikli şampuanlar kullanarak saçlarınızın aşırı yağlanmasını kontrol altına alabilirsiniz.