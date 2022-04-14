Yılın moda olayı Met Gala'nın yeni teması belli oldu

Haberler 14.04.2022 - 10:54 | Son Güncelleme : 14.04.2022 - 11:00
Pandemi nedeniyle 2020 yılında iptal edilerek, bu yıl iki ayrı gece olarak düzenlenen Met Gala 2022’nin ikinci bölüm teması da belli oldu.
Moda dünyasının en göz alıcı gecelerine ev sahipliği yapan Met Gala 2022’nin yeni teması da ilki gibi, 'Amerika'da: Modanın Antolojisi' (In America: An Anthology of Fashion) oldu.
Konuklar Met Gala'nın ikinci bölümünde, kıyafet seçimlerini 'gösterişli cazibe ve beyaz kravat' teması altında yapacak.
Ünlü isimler gecede 1870 ile 1890 yılları arasındaki New York’un ihtişamını gözler önüne seren kıyafetlerle öne çıkacak.
Vogue dergisinin editörü Elisa Taylor da geceyle ilgili "O dönem renkler zengin ve mücevher tonlarındaydı. New York sokaklarında açık renkler, pratik olmadığı için sadece evde tercih edilirdi. Şapka giymek dışarı çıkarken zorunluydu ve çoğu zaman tüylerle süslenirdi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan 1890’lı yıllarda New York'ta kadınların yaygın olarak korse kullandığı, abartılı kıyafetlerin yanı sıra bisiklet ve tenis gibi etkinlikler nedeniyle günlük ve spor kıyafetler tercih ettiği de biliniyor.
2 Mayıs günü gerçekleşecek olan etkinlikte kimlerin boy göstereceği ise her sene olduğu gibi merak konusu.