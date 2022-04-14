Yılın moda olayı Met Gala'nın yeni teması belli oldu

Vogue dergisinin editörü Elisa Taylor da geceyle ilgili "O dönem renkler zengin ve mücevher tonlarındaydı. New York sokaklarında açık renkler, pratik olmadığı için sadece evde tercih edilirdi. Şapka giymek dışarı çıkarken zorunluydu ve çoğu zaman tüylerle süslenirdi" ifadelerini kullandı.



Öte yandan 1890’lı yıllarda New York'ta kadınların yaygın olarak korse kullandığı, abartılı kıyafetlerin yanı sıra bisiklet ve tenis gibi etkinlikler nedeniyle günlük ve spor kıyafetler tercih ettiği de biliniyor.



2 Mayıs günü gerçekleşecek olan etkinlikte kimlerin boy göstereceği ise her sene olduğu gibi merak konusu.