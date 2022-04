Yılın moda olayı Met Gala'nın yeni teması belli oldu

Pandemi nedeniyle 2020 yılında iptal edilerek, bu yıl iki ayrı gece olarak düzenlenen Met Gala 2022’nin ikinci bölüm teması da belli oldu.

Moda dünyasının en göz alıcı gecelerine ev sahipliği yapan Met Gala 2022’nin yeni teması da ilki gibi, 'Amerika'da: Modanın Antolojisi' (In America: An Anthology of Fashion) oldu.



Konuklar Met Gala'nın ikinci bölümünde, kıyafet seçimlerini 'gösterişli cazibe ve beyaz kravat' teması altında yapacak.

Ünlü isimler gecede 1870 ile 1890 yılları arasındaki New York’un ihtişamını gözler önüne seren kıyafetlerle öne çıkacak.