Antep fıstığı ve kaymağın buluştuğu lezzet: Katmer

Gastronomi kenti Gaziantep’te baklava, kebap gibi gözde gıdalar arasında yerini koruyan 'katmer', eşsiz lezzetiyle adeta damak çatlatıyor. Gaziantep mutfağında ve kültüründe önemli bir yeri olan Gaziantep katmeri, kahvaltının yanı sıra günün her saatinde tüketiliyor. Kaymak ve Antep fıstığını buluşturan katmer, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin damaklarını da şenlendiriyor.

Yöre halkının vazgeçilmezi olan katmer, turistler için ise unutulmaz bir lezzet oluyor. Tatlı olarak tanınan ve Gaziantep’te ise kahvaltıda dahi yenen bu lezzetin sınırları şehrin sınırlarını aştı.



KATMERİN YAPILIŞI

Tatlı olarak tanınan ve Gaziantep’te kahvaltıda da yenen bu lezzetin şehrin sınırlarını aştığını belirten katmer ustası Bünyamin Babacan, katmerin yapımını şöyle anlattı:

"Katmerin yapım aşamasında hamurun içinde un, su, tuz var. Hamura gramaj olarak 20 gram tuz, yarım litre de su konulur, kulak meme kıvamında da hamur yoğurulur. İçinde ise fıstık, kaymak ve şeker var. Hamur ince şekilde açılır ve taş fırında pişirilir."



KATMER ÇEŞİTLERİ



Katmerin günümüzde büyüklük ve şekline göre çeşitlerinin de bulunduğunu kaydeden Babacan, popüler olarak simit katmer, yaprak katmer, dolama ve muska katmerlerin yapıldığını anlatarak, "Muska katmer tek kişiye, dolama katmeri ise rahatlıkla dört kişi yetiyor" dedi.



KATMERİN İLGİNÇ HİKAYESİ



Yaklaşık 5 asırdır süregelen bir gelenek olan katmerin Gaziantep’te yeni evlenen çiftlerin evlerine, düğün sabahı sabahı katmer gönderilmesiyle birlikte kültüre dönüştüğü anlatılır. Gönderilen katmerle çiftlere, "Yeni hayatınız ağız tadıyla başlasın, tatlı tatlı da devam etsin" mesajı verilerek, kahvaltıyı katmer yiyerek yapmaları öneriliyor.

Aynı şekilde damat tarafı, gelinin ailesine de düğün sabahı katmer gönderip "Ağzımızın tadı hiç bozulmasın" mesajı veriyor. Günümüzde de devam eden bu gelenek yeni evlenenlerle sınırlı kalmazken, katmer kentte kahvaltı sofralarının da vazgeçilmezi haline geldi. Hala devam ettirilmeye çalışılan bu adet, yeni evli çiftlere "damat tepsisi" adında baklava ve şekerlemelerle dolu tatlı tepsilerinin verilmesiyle sürüyor.