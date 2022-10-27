Cevizin tarladan sofraya yolculuğu başladı

Türkiye'nin ceviz üretim merkezlerinden biri olan Denizli’de üreticiler hasada başladı. Acıpayam ilçesine bağlı Ucarı Mahallesi’nde bulunan Mehmet Manisalı'ya ait Koztepe Çiftliği'nde yapılan ceviz hasadına Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Gökçe, Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Oymak ile İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli katıldı.



İşletme sahibi Mehmet Manisalı yapılan makineli hasat, ceviz soyma ve kurutma işlemleri hakkında detaylı bilgiler verirken, modern tarım tekniklerinin kullanımı sayesinde işçilik ve zaman yönünden büyük ölçüde tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi.



“TÜRKİYE'NİN EN ÇOK CEVİZ ÜRETEN İLİ KONUMUNDA OLACAKTIR”



2022 yılı ceviz hasadının yerli çeşitlerde 30 Eylül tarihi itibariyle başladığını ve halen devam ettiğini belirten İl Müdürü Şakir Çınar, "İlimizde yapılan ceviz yetiştiriciliğinde ana ürün olarak yetiştirilen Chandler, Şebin, Bilecik, Fernor çeşitleri ve önemli miktarda kendiliğinden çıkmış tescilsiz yerli cevizler yer almaktadır. İlimizde ceviz yetiştiriciliği uygun iklim, arazi, toprak yapısına göre bütün ilçelerimizde yapılmakla birlikte ağırlıklı olarak Acıpayam, Bozkurt, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Tavas ilçelerimizde gerçekleştirilmektedir. İlimiz ceviz alanları 114 bin 530 dekara ulaşmış olup, ülkemizde alan bakımından birinci üretim bakımından dördüncü sırada yer almaktadır. Bu alanların çoğu yeni tesis olduğu için önümüzdeki 10 yıl içinde ilimiz Türkiye'nin en çok ceviz üreten ili konumunda olacaktır” dedi.