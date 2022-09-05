İrmik helvası nasıl yapılır?

Haberler - ntv.com.tr 05.09.2022 - 15:54
En lezzetli irmik helvası nasıl pişirilir? İrmik helvasını yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte leziz irmik helvası malzemeleri ve yapılışı:
İRMİK HELVASI MALZEMELER
Üç yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı şeker
2 su bardağı irmik
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
İsteğe göre yarım su bardağı çam fıstığı
İRMİK HELVASI TARİFİ
3 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin ve çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra irmiği tencereye aktarın. Sürekli karıştırarak kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. 1 bardak su, 1 bardak süt ve 1 bardak şekeri başka bir kapta karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını tencereye azar azar dökün. İrmiği sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için tencerenin kapağını kapatın. Demlenen irmik helvasını servis tabağına koyduktan sonra isteğe göre üzerine tarçın dökebilirsiniz.
DONDURMALI İRMİK HELVASI
İrmik helvasını daha da lezzetli hale getirmek çin dondurma da ekleyebilirsiniz. Pişirdiğiniz helvayı servis ederken, bir kaseye bir miktar helva koyduktan sonra bir yemek kaşığı kadar dondurma ilave ettikten sonra üzerine tekrar helva koyarak kaşıkla bastırın ve kelvayı düzleştirin. Kasenin üzerine servis tabağını kapatarak ters çevirin ve helvayı tabağa aktarın. Bunu yaparken, helvanın kaseye yapışmasını önlemek için kaseyi suyla çalkalayın.