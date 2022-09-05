İrmik helvası nasıl yapılır?

En lezzetli irmik helvası nasıl pişirilir? İrmik helvasını yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte leziz irmik helvası malzemeleri ve yapılışı:



İRMİK HELVASI MALZEMELER



Üç yemek kaşığı tereyağı



1 su bardağı şeker



2 su bardağı irmik



1 su bardağı su



1 su bardağı süt



İsteğe göre yarım su bardağı çam fıstığı



İRMİK HELVASI TARİFİ



3 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin ve çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra irmiği tencereye aktarın. Sürekli karıştırarak kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. 1 bardak su, 1 bardak süt ve 1 bardak şekeri başka bir kapta karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını tencereye azar azar dökün. İrmiği sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için tencerenin kapağını kapatın. Demlenen irmik helvasını servis tabağına koyduktan sonra isteğe göre üzerine tarçın dökebilirsiniz.

