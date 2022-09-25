Kazan kavurması tescillendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin mutfak kültüründe önemli yere sahip Kazan kavurması, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Kazan kavurması tescillendi

İlişkili Haberler

Sarıbeyler'in 'seferberlik çöreği' coğrafi işaretle tescillendi

Sarıbeyler'in 'seferberlik çöreği' coğrafi işaretle tescillendi

Category
'Aydın Yuvarlaması'na coğrafi işaret

'Aydın Yuvarlaması'na coğrafi işaret

Category

Geçmişi eskiye dayanan ve Kahramankazan ilçesinin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Kazan kavurması, Ankara Kahramankazan Belediyesi’nin yaptığı başvuru üzerine bir yıl aradan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Kazan kavurmasının önemli özelliği, üretiminde kullanılan et, kendi coğrafi sınırında beslenen hayvanlardan elde ediliyor olması. Bu nedenle coğrafi sınır ile ün bağı bulunan Kazan Kavurmasının tüm üretim aşamaları, aynı coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleştiriliyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kahramankazan’ımıza özgü geleneksel lezzetlerimizden ‘Kazan Kavurması’ Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil belgesini aldı. İlçemize hayırlı olsun” dedi. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

N-LEZZETLER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...