Kırkağaç’ın yaz meyvesi kavunları kışlık sofraları süsleyecek

Kavun denildiğinde akla gelen ilk yer olan Manisa’nın Kırkağaç ilçesi 7 bin dekar araziyle kavun üretiminde başı çekiyor. Bu yıl yaklaşık 18 bin ton rekolte elde edilen kavunların yaklaşık yüzde 50’si hasat sonrası hemen satılırken bazı çiftçiler de ışık görmeyen depolarında kavunlarını muhafaza ederek kış aylarına kadar dayanmasını sağlıyor. Yaz meyvesi olarak bilinen kavun bu sayede kış aylarında da tüketiciyle buluşarak sofraları süslüyor.

35 yıldır kavun çiftçiliği yaptığını söyleyen ve aynı zamanda şehit babası olan Ali Ay, “Ticaretten emekli olduktan sonra oğlumla beraber kavun ekiyoruz. Ağustosta hasat yaparak kavunlarımızı asmaya başladık. Askıda yılbaşına kadar dayanır. Fiyatlar da bu yıl iyiydi memnunuz” dedi.



Kırkağaç’ta 15 Ağustos itibariyle kavun hasadının başladığı ve eylül aylarında da hasadın tamamen bittiğini belirten Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “15 Ağustostan sonra kavunlarımız hasat edilmeye başlıyor. Kavunlarımızın yaklaşık yüzde 50’lik 60’lık kısmını biz hemen satıyoruz. Kalan yüzde 40’lık kısmını da depolarımızda muhafaza ediyoruz. Depolarımız çok korunaklıdır. İçerde iklimlendirme sistemleri mevcuttur. Kavunumuz dayanıklılığıyla meşhur. Kendi halinde aralık aylarına kadar dayanabiliyor. Ama biz bunu ocak şubat aylarına hatta mart aylarına ilerletmek istediğimizde iklimlendirme gerekiyor. Depolarımız sıradan depolar değil, kavunumuz için özel olarak yapılıyor” dedi.

“TÜKETİCİLERİMİZ YAZ MEYVESİ YEMENİN NOSTALJİSİNİ YAŞIYOR”



Kavunların depolarda muhafaza altına alınarak hem üreticilere daha fazla gelir getirildiğini hem de tüketicilere kış aylarında yaz meyvesi yedirildiğini belirten Özarı, “Üreticilerimiz bu şekilde daha fazla gelir elde ediyorlar. Karşılığında tüketicilerimiz de bir yaz meyvesi yemenin huzurunu, mutluluğunu ya da nostaljisini yaşıyorlar. Ocak ayında bir yaz meyvesi kavun yediğiniz zaman odanın içine kokusu yayılıyor ve bütün evi sarıyor. Amacımız hem çiftçilerimiz daha fazla kazansın hem de tüketicilerimiz kış aylarında da kavunu tüketebilsin” ifadelerini kullandı.



“SON YILLARDA TÜKETİCİLERİMİZİN TERCİHİ DİLİMLİ KAVUNLARDAN YANA”



Kırkağaç’ta 3 farklı çeşit kavunun ata tohumuyla ekildiğini söyleyen Özarı, “Bizim Kırkağaç’ta 3 çeşit kavun yetiştiriliyor. Tüketicilerimiz bugüne kadar sarı ve koyu yeşil üzerinde benekleri olan Kırkağaç’ın ilk kendine has ve en çok ekilen çeşidi biliyor. Ama Kırkağaç’ta sarı dilimli kavunumuz da ekiliyor. Bir de halk arasında ‘kara kavun’ denilen yeşil kavunumuz var. Onlar da çok dayanıklı. Bu çeşitlerde zaman zaman dilimliler öne çıkıyor. Zaman zaman benekliler öne çıkıyor. Son yıllarda tüketicilerimizin tercihi dilimli kavunlardan yana. Bunların lezzeti diğerlerinden biraz daha farklı olduğu için tüketicilerde böyle bir tercih oldu. biz de tüketicilerimizin tercihine göre ekilişlerimizi yönlendiriyoruz. Son 3-4 yıldan beri dilimli kavunlar halk arasında popüler. Dilimli kavun da bizim Kırkağaç’ımızın kavunu” diye konuştu.



“KAVUNLARIMIZDA HİBRİT TOHUM KULLANMIYORUZ”



Hibrit tohum kullanmadıklarını belirten Özarı, “Biz kavunlarımızda hibrit tohum kullanmıyoruz. Bizim tohumlarımız ata tohumu. Kendi tohumlarımızı kendimiz ayırıyoruz. 300-400 sene önce hangi şartlarda kavun tohumu alındı ve ekildiyse bugün de aynı şartlarda kavunumuzun tohumunu alıp ekiyoruz” dedi.