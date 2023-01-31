Meksika’da 70,4 metre uzunluğundaki 'tako' ile dünya rekoru kırıldı

Meksika’nın Morelos eyaletinin başkenti Cuernavaca şehrinin tarihi meydanında düzenlenen etkinlikte dünyanın en uzun takosu yapıldı.

Şehirdeki birçok restoran işletmecisi ve gastronomi öğrencisi dahil yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte hazırlanan 7 metre 40 santimetre uzunluğundaki tako, dünyanın en uzun takosu olarak Guinness rekoru kırdı. Tek parça mısır lavaşı ile hazırlanan tako için 37 kilogram mısır unu harcandı.



EN ZORU LAVAŞI HAZIRLAMAK

Etkinlik öncesi açıklama yapan Cuernavaca Şehri İnsani Gelişme ve Sosyal Katılım Sekreteri Laura Patricia Hernandez, “Öncelikle parçalanmadan 70 metre uzunluğunda bir lavaş hazırlamamız gerekiyor. Dünyanın en uzun takosunu yapmanın en zorlu kısmı bu diyebiliriz” dedi.



Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Salgado ise, şehrini kırılan rekordan dolayı tebrik ederek, “Ortaya çıkan bu başarı bugün buraya gelerek disiplinle ve büyük sevgiyle çalışanların emeğiyle gerçekleşti” diye konuştu.



Daha önce dünyanın en uzun takosu rekoru, yine Cuernavaca şehrinde hazırlanan 65 metre uzunluğundaki tako ile kırılmıştı.