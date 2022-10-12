Ordu ‘galdirik kavurması’ patent aldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendine has özellikleriyle kent kültüründe yer edinmiş ürünleri şehrin gastronomisine kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle, Ordu galdirik kavurması Türk Patent ve Marka Kurumunun 1 Eylül 2022 tarih ve 132 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

YÖRE HALKI SOFRALARINDAN EKSİK ETMİYOR



Galdirik bitkisi coğrafi sınırda “kaldirik”, “ıspıt”, “hodan” ve “balık otu” isimleriyle anıldığı için Ordu galdirik kavurması kaldirik, ıspıt, hodan veya balık otu kavurması olarak da biliniyor. Galdirik bitkisi, kendiliğinden yetişir ve mayıs-eylül ayları arasında toplanıyor. Yetişme döneminde taze olarak kullanılan galdirik bitkisi, diğer dönemlerde kullanılmak üzere salamura ya da dondurularak saklanıp tüketiliyor. Ordu galdirik kavurması ise galdirik bitkisinin yaprak ve çiçek kısımları ayrıldıktan sonra gövde kısmının haşlanıp kuru soğan, ayçiçeği yağı ve tuz ile kavrulması suretiyle üretilen bir yemek olarak biliniyor. Üzerine karabiber ve pul biber serpilerek servisi yapılıyor. Kuru soğan yerine yeşil soğan veya pırasa da kullanılabiliyor. İsteğe bağlı olarak tereyağı da ilave edilebilen Ordu galdirik kavurmasının geçmişi eskiye dayanırken yörenin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan bu lezzet, coğrafi sınırda düzenlenen festival ve benzeri şenliklerde misafirlere sunuluyor.



GALDİRİK KAVURMASI HAZIRLANIYOR?

Galdirik bitkileri temizlenir, yaprak ve çiçekleri ayıklanır. Gövde kısımları yıkanır ve 2-3 cm uzunluğunda doğranır. Kaynayan suda 10-15 dk haşlandıktan sonra süzülüp soğuk sudan geçirilir. Küp şeklinde doğranıp rengi pembeleşinceye kadar ayçiçeği yağında kavrulan soğanlara, isteğe bağlı olarak tereyağı, galdirik otları ile tuz eklenip kısık ateşte 3-5 dk ara ara karıştırılarak kavurulur. Ordu galdirik kavurmasının servisi, üzerine pul biber ve karabiber serpildikten sonra sıcak olarak yapılır.