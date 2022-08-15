Ordu sakarca mıhlaması tescillendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendine has özellikleriyle kent kültüründe yer edinmiş ürünlere coğrafi işaret alınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın girişimleriyle, Ordu sakarca mıhlaması da Türk Patent ve Marka Kurumunun 1 Ağustos 2022 ve 130 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Böylece Ordu'da şu ana kadar coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 9’a yükseldi.



SAKARCA DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, “Latince adı ornithogalum umbellatum olan, ilimizde sakarca olarak bilinen ve şubat-mayıs aylarında doğada kendiliğinden yetişen sakarca bitkisi, yöredeki kadınlar tarafından toplanıp çok lezzetli bir yöresel yemeğe dönüştürülmektedir. İlimizde bitkilerin çeşitli işlemlerden geçirilerek turşu, kaygana, kavurma ve mıhlama yapılıp tüketilmesi yaygın bir uygulamadır. Yörede çökülce, sütlücen ve çiğdem gibi isimlerle de anılan sakarca bitkisinin mıhlaması çok sevilen ve hemen hemen herkes tarafından bilinen bir yemektir” dedi.



COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILAN ÜRÜNLER VAR

Daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi ve Ordu taflan turşusunun tescillendiğini söyleyen Ultav, "Mesudiye kuru ekmeği (golit), galdirik kavurması, Ordu pidesi, Ordu fındıklı burma tatlısı ve Ünye lokumu gibi yöresel ürünlere de coğrafi işaret başvurusu yapıldı" dedi.

