Sinop’ta binlerce yıllık gelenek: Lakerda Festivali

ÖDaha önce iki kez düzenlenen, pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen ‘Lakerda Festivali’, bu yıl 18-20 Kasım tarihleri yeniden düzenleniyor.

En iyi lakerdayı yapma konusunda iddialı olan balıkçılar ve aşçılar, Sinop'taki Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festivalde büyük ödül için kıyasıya mücadele edecek.

Sinop’un en önemli değerlerinden olan deniz ve balıkçılık kültürünü geliştirmeyi ve ekonomik getiriyi artırmayı amaçladıklarını belirten Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Sinop’un en önemli özelliklerinden biri olan deniz kültürü ve balıkçılık sektörünü geliştirmek ve ekonomik yönden değerini artırmak için 2018 yılında çalışmalara başladık. Bu festivalin amacı öncelikle Sinop’ta balıkçılık kültürünün geliştirilmesi ve bunun gastronomi yoluyla ekonomiye getiri sağlaması” dedi.

Merakla beklenen festivalin içeriği hakkında bilgi veren Çobanoğlu, “18-20 Kasım tarihleri arasında yapacağız. İçerisinde tiyatro, müzik, gösteri gibi küçük etkinliklerin ve yemek stantlarının olduğu, satışların yapılacağı yerler olacak. Küçük bir hafta sonu eğlencesi olarak da değerlendirebiliriz ama bizim için asıl önemi, elimizde var olan denizden ürettiğimiz lakerdaların doğru pazara doğru fiyatlarla ulaştırılmasını sağlamak ve geliştirmek" diye konuştu.

"Sinop’ta bu yıl palamudun bol olması sebebiyle her yıldan fazla lakerda yapıldığını görüyoruz" diyen Çobanoğlu, "İnsanlarda lakerda yapma eğilimi de arttı, lakerdayı duyanlar da isteyenler de çok” şeklinde konuştu.

Çobanoğlu, gurme dünyasından önemli isimlerin festivale katılım sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.