Soğuk havaların şifa deposu: Menengiç kahvesi

Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi Güneydoğu illerinin tamamında bilinen ve tüketilen menengiç kahvesi, yöreye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından Türkiye'nin ve dünyanın dört köşesinde de tanınmaya başladı.

Kendine özgü aroması, tadı, rengi ve kokusuyla herkesi cezbeden menengiç, sağlığa faydası nedeniyle dört mevsim tüketiliyor. Soğuk algınlığı, grip, astım gibi hastalıkların tedavisinden, zayıflamaya kadar insan sağlığında faydası olduğu bilinen ve önerilen menengiç kahvesi, içerisinde kafein bulunmaması nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın farklı şehirlerinden yöreye gelen insanlar da tarihi, kültürel yerleri gezisinde menengiç kahvesini tanıma ve lezzetine bakma fırsatı buluyor. İlginç aroma ve lezzetini tadanlar ise bu kahveyi gittikleri yerlerde tanıtıyor.

MENENGİÇ NEDİR?



Nisan-haziran ayları arasında, yeşilimsi renkte çiçekler açan, 2-6 metre yüksekliğinde, kışın yaprağını döken ağaçlardır. Çitlembik olarak da bilinir. Meyveleri önce kırmızımsı olup, daha sonra kahverengiye döner. Ağacın dallarına yapılan yaralamalarla yahut da kendiliğinden sızmayla sakız elde edilir.

Bu sakız, bal kıvamında, sarımsı veya grimsi renkli ve hoş kokulu olup menengiç sakızı adını alır. Batı Anadolu’da yabani menengiçleri aşılamak suretiyle Antepfıstığı elde edilmektedir. Gaziantep bölgesinde meyveleri kavrularak menengiç kahvesi adı altında kahve yerine kullanılmaktadır.



MENENGİÇ KAHVESİNİN FAYDALARI



Öksürüğü keser, balgam söktürür, nefes açıcıdır, nefes darlığına iyi gelir, antiseptik özelliği vardır, göğsü yumuşatır, solunum yollarına faydası vardır, ayak terlemelerini önler, yaraları tedavi eder, böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı olur, ses tellerine iyi gelir, mide ağrılarını dindirir, kalp yetmezliği riskini azaltır, afrodizyak etkisi vardır, yağlı bir içecektir, yüksek E vitamini ve doymamış yağ asidi düzeyi ile kandaki kolesterolü düşürmeye, kalp ve damar sertliğini önlemeye yardımcı olur.