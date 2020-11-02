Trabzon hurması tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Trabzon hurması ya da cennet hurması olarak bilinen sezonun en lezzetli meyvesinden tatlı yapmak için işte gereken malzemeler ve tarifi...







MALZEMELERİ



3-4 adet olgunlaşmış Trabzon hurması



1 fincan dövülmüş iç ceviz



2 yemek kaşığı kaymak



2 tatlı kaşığı bal





YAPILIŞI



Olgun ve yumuşak hale gelmiş hurmaları bir çatal yardımıyla ezin.



Sonra Önceden ezilmiş iç cevizler ile karıştırın.



Karışımı bir tabağa yayın.



Tabakta bulunan karışıma 2 yemek kaşığı kaymak ilave edin.



Daha sonra tatlıya biraz daha tat vermesi amacıyla 2 tatlı kaşığı bal gezdirin.



Ve son olarak da üzerlerine ceviz serpiştirerek servis edebilirsiniz.









FIRINLANMIŞ TRABZON HURMASI TATLISI NASIL YAPILIR?





Malzemeleri

• İki yemek kaşığı bal

• İki olgun Trabzon hurması

• Yarım limon

• 4 çay kaşığı tarçın



Yapılışı



Öncelikle Trabzon hurmalarımızı ortadan ikiye bölünüz.



Daha sonra içleri tavana bakacak şekilde borcama yerleştiriniz.



Borcamda bulunan hurmalarına üzerlerine limon ve balı gezdirin.



Hazırladığınız tatlıyı önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında 7 dakika kadar bekletin.



Son olarak da kızarmış hurmaların üzerlerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.

