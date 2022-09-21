Un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifi

En kolay ve pratik tatlılardan biri olan un helvası, az malzemeyle harika bir lezzet vadediyor. İşte un helvasının hazırlanışı ve malzemeleri...

HAZIRLANIŞI

Bir tencere de treyağını eritin, unu ekleyerek renk alana ve kokusu çıkana kadar kavurun. Başka bir tencerede sıcak suyla şekeri karıştırın. Un iyice kavrulunca ateşin altını kapatın ve şekerli suyu sıcakken yavaş yavaş dökerek una iyice yedirin.

İsterseniz tarçın, ceviz ya da antep fıstığı ile servis edin.