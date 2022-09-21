Un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifi

Çay saatinin en sevilen lezzetlerinden un helvası, Türk mutfağının yüzlerce yıldır devam ettirdiği geleneğin biri ürünü. Peki un helvası nasıl yapılır? Ölçüsünü tutturmak için un helvasını nasıl yapmalı? İşte un helvasının tarifi...

Un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifi

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İrmik helvası nasıl yapılır?

İrmik helvası nasıl yapılır?

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En kolay ve pratik tatlılardan biri olan un helvası, az malzemeyle harika bir lezzet vadediyor. İşte un helvasının hazırlanışı ve malzemeleri...

MALZEMELER

125 gr tereyağı

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

12 yemek kaşığı un

Şerbeti için:

2 su bardağı sıcak su

10-15 yemek kaşığı toz şeker

Un helvası nasıl yapılır? Un helvası tarifi - 1

HAZIRLANIŞI

Bir tencere de treyağını eritin, unu ekleyerek renk alana ve kokusu çıkana kadar kavurun. Başka bir tencerede sıcak suyla şekeri karıştırın. Un iyice kavrulunca ateşin altını kapatın ve şekerli suyu sıcakken yavaş yavaş dökerek una iyice yedirin.

İsterseniz tarçın, ceviz ya da antep fıstığı ile servis edin.

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