Nirvana albüm kapağındaki bebeğin açtığı istismar davasını kazandı

Kurt Cobain’in solisti olduğu Nirvana grubunun Nevermind (1991) albüm kapağında yer alan bebeğin, 30 yıl sonra cinsel istismar iddiasıyla gruba açtığı dava sonuçlandı. Fotoğrafta yer alan ‘havuzdaki bebek’ Spencer Elden’ın açtığı davayı Nirvana kazandı Hakim, Elden’ın istismara uğradığını iddia etmek için çok geç kaldığını belirtti. Elden, kendisinin bebekken çekilen fotoğrafının izinsiz kullanılması üzerine 150 bin dolarlık bir dava açmıştı.



Fotoğrafçı Kirk Weddle, grup üyeleri Dave Grohl and Krist Novoselic ve Cobain’in eşi Courtney Love, davanın Spencer’ın açtığı davada savunan tarafta yer almıştı.



OLAYLI ALBÜM KAPAĞI Elden’in dava konusu ettiği Nevermind albüm kapağı, bir yüzme havuzunda su altında, cinsel organı açıkta olan bir bebeği gösteriyor. Bu fotoğraf, bebek sualtında yüzerken, bir oltaya dijital olarak bir dolarlık banknot yerleştirilmesini içerdiğinden, albümün yayınlandığı dönemde genellikle kapitalizm eleştirisi olarak algılanmıştı.