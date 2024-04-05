Rock grubu Kiss, marka adı, şarkıları ve telif haklarını 300 milyon dolara sattı

Kiss'in solisti ve basçısı Gene Simmons, 300 miyon dolar olduğu belirtilen anlaşmanın tam değerini dile getirmeden, "(Telif haklarını) 'Devretme' sözünden hoşlanmıyorum, yaptığımız tam bir işbirliği." ifadesini kullandı.



Simmons, "Özellikle Paul Stanley ve ben gruba bağlı kalacağız. Kiss bizim bebeğimiz. Fakat Kiss olarak tekrar turneye çıkmayacağız." şeklinde konuştu.



POPHOUSE CEO'SU SUNDIN'DEN AÇIKLAMA

Pophouse Üst Yöneticisi (CEO) Per Sundin ise 1973'te kurulan ve güncel kadrosu Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer ve Eric Singer'dan oluşan grubun marka adı, şarkıları ve telif haklarını satın alan firmasının Kiss'i yeni nesillere tanıtmayı hedeflediğini ifade etti.



Sundin, Kiss hakkında hazırlanacak biyografi ve belgesellerin yanı sıra "dijital avatar" teknolojisini kullanılarak 2027'de bir Kuzey Amerika turnesi planladıklarını kaydetti.



Kiss'in Aralık 2023'te New York'un ünlü Madison Square Garden salonunda düzenlenen veda turnesinin son gecesinde kapanış Pophouse Entertainment Group işbirliğiyle oluşturulan "dijital Kiss avatarlarıyla" yapılmıştı.



Dijital avatar teknolojisi, George Lucas'ın özel efekt firması "Industrial Light & Magic" ve Pophouse ortaklığıyla oluşturulmuştu.



Pophouse Entertainment Group, satın alınan telif hakları kapsamında Kiss'in yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş yeni yapımlarını satışa sunabilecek.