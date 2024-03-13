Yargı dizisinde Tuğçe öldü mü? Merve Ateş diziden ayrıldı mı? Yargı yeni bölüm görüntüleri ses getirdi

Yargı dizisinin 10 Mart tarihli 86. bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Bir olayı araştıran Tuğçe gittiği apartmanda bir grubun kadına saldırdığına şahit oldu. Olaya müdahale eden Tuğçe gizlice yaklaşan saldırganın darbesiyle yere düştü.

TUĞÇE ÖLDÜ MÜ?

17 Mart Pazar günü yayınlanacak bölüme dair ipuçları veren fragman ise Tuğçe'nin korkunç bir şekilde hayatını kaybettiği haberini verdi. Grup tarafından tecavüze uğrayan Tuğçe'nin parçalanıp denize atıldığı haberini alan Eren Komiser kendisini kaybetti.