Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 23 Haziran 2022 güncel altın fiyatları

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya yaptığı konuşmasında Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ifade etmesiyle hafif geriledi.



Ons altın yüzde 2 düşerek 1,832.91 dolara indi.



Altının gramı 1.021 liradan satılırken, çeyrek altın 1.670 lira Cumhuriyet altını da 6.663 liradan satılıyor.

Bugün saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit

bırakması bekleniyor.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.