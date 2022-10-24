Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ekim 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 988 lira seviyesinde işlem görüyor.



Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 991 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 988 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.630 lira, Cumhuriyet altını da 6.660 liradan satılıyor.

﻿FAİZ ARTIŞINI GELECEK YIL DURDURMA PLANLARI



Cuma günü, The Wall Street Journal gazetesinde yer alan, bazı Fed yetkililerinin hem faiz artışlarının hızını yakında yavaşlatma hem de faiz artışlarını gelecek yılın başlarında durdurma niyetinin sinyallerini vermeye başladığına ilişkin haberin ardından, yüzde 1,8 değer kazanarak haftayı 1.656 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.652 dolardan işlem görüyor.



Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.



Bugün dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.