Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



25 Temmuz sabahında ons altın fiyatı 1727 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Spot piyasada altın satış fiyatları;



Gram altın 987 lira,



Çeyrek altın 1632 lira,



Yarım altın 3288 lira,



Cumhuriyet altını 6715 liradan işlem görüyor.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.