Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Eylül 2022 güncel altın kuru fiyatları

Dün 1700 dolar seviyesinin altını test eden ons altın fiyatı, kapanışı 1718 dolar seviyesinden yapmıştı.



Güne hafif düşüşle başlayan ons altın, 1714 dolardan satılıyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Gram altın 1005 lira,

Çeyrek altın 1684 lira,

Yarım altın 3361 lira,

Cumhuriyet altını 6702 liradan el değiştiriyor.

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.