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St. Louis Fed Başkanı Bullard: 75 baz puan faiz artışı olabilir

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nı faiz artırımı ve bilanço küçültmesinde hızlı hareket etmeye çağırdı.

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 11:29

St. Louis Fed Başkanı Bullard: 75 baz puan faiz artışı olabilir

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yetkililerinin açıklamaları piyasaların odağındaki yerini korurken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard Fed'in enflasyonu kontrol altına alması gerektiğini, piyasaları bozmak istemediğini ancak hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

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artışı için temel durumun herhangi bir toplantıda 50 baz puandan fazlası olmadığını aktaran Bullard, "75 baz puanlık bir artışı göz ardı etmeyeceğim, ancak temel durum bu değil" değerlendirmesinde bulundu.

Bullard, Fed'in resesyona girmeden enflasyonu kontrol edebileceğine işaret ederek, Ukrayna'daki savaşın ise kötüleşmesi halinde ABD'nin para politikasını etkileyebileceğini aktardı.

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