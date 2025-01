Bakan Bayraktar: Gabar'da her arama kuyusu, üretim kuyusu haline geliyor

Suriye'de altyapı ve elektrik yetersizliğinden bahseden Bayraktar, "Suriye'de yaşamın normale dönmesi için elektrik olmazsa olmaz kaynak. Rejimin devrilmesinden sonra Suriye'de enerji altyapısı anlamında her şey eksik. Belli bölgeler çok kötü. Belli yerlerde de altyapı var ama rehabilite edilmesi lazım. Kapasite yetersiz. İnsanlar şuan günün büyük çoğunluğunda elektrik kullanamıyor." diye konuştu.

"Gabar'daki keşifte 100 bin varile çıkacağımızı düşünüyoruz. Yeni keşiflere ihtiyaç var. Arama faaliyetlerimiz devam edecek. Yaptığımız operasyon 4 km yerin altında. Gabar'da biraz farklı çalışıyor. Her arama kuyumuz, üretim kuyumuz haline geliyor. 2025 için daha endüstrinin standartlarına uygun çalışılarak bölgenin tüm potansiyeli ortaya çıkarılacak."

"GABAR'DA HER ARAMA KUYUMUZ, ÜRETİM KUYUSUNA DÖNÜŞÜYOR"

"DOĞALGAZ İÇİN HER GÜN 1 MİLYON VARİL PETROL LAZIM"



"Türkiye her gün 140 milyon metreküp doğalgaza ihtiyaç duyuyor. Her gün 1 milyon varil üzerinde petrole ihtiyacı var. 35 bin varilde 70 bin varile geldik. İki kat büyük büyüme ama Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla. Onun için Türkiye'de aramaya devam edeceğiz. 71 bin varil, yıllık 2 milyar dolar tutarında. Temel hareket noktamız şu; Türkiye'yi enerjide bağımsız kılabilmek. Bunun için günde 1 milyon varil petrol üretmemiz lazım. Bunu Türkiye'de üretmeyebiliriz. Bugün dünyanın en büyük şirketlerinden olan Fransız Total şirketi, Fransa'da 1 varil petrol üretmiyor. Ama 2.6 milyon varillik üretimi var. Irak'ta Azerbaycan'da bizim üretimimiz var. Dışarda da daha aktif olmamız lazım. Hem içerde hem dışarda toplam 170 bin varil günlük petrol üretiyor. Somali'ye gidiyoruz. Libya'da arıyoruz. Enerji diplomasisini artırıyoruz.

SOMALİ'DEKİ ÇALIŞMALAR

Oruç Reis'i 5 Ekim'de Somali'ye uğurladık. Gemi 25 Ekim'de Somali'ye ulaştı. Muazzam bir ilgi vardı. Dünya Somali'yi terk ettiğinde Cumhurbaşkanımız canı pahasına oraya gitti ve insanlar bunu unutmadı. Nisan ayı sonuna kadar sismik arama yapacak. Somali denizlerinin MR'ını çekecek. Çalışmalarımızın 3'te 1'i bitmiş durumda. Bir sondajla kesinleştirmeden, ekonomik değerini görmeden 'bulduk' demiyoruz.

SAKARYA GAZI

Sakarya'da keşif ve üretim yaptığımız saha karadan 170 km uzaklıkta. Deniz derinliği 2 bin 100 metre. Deniz tavanına geldikten sonra 3 bin metre daha sondaj yapıyoruz. Oradaki doğalgazı çıkarıyoruz. Oradan Filyos'a oradan da evlere gidiyor gazımız. Bu anlamda çok zor bir iş. Yüzer platformu Türkiye'ye getirdik. Çanakkale'de duruyor. Mayıs ayında Filyos'a götüreceğiz. 1-2 ay içerisinde 9,5 milyon metreküpe çıkacağımız FAZ-1'i bitireceğiz. FAZ-2'de de 20 milyon metreküpe çıkacağız. Yüzer platformla bunu yapacağız. Borularımızı Karadeniz'in tabanına döşemeye başladık ikinci faz için.