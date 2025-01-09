Bakan Bayraktar: Gabar'da her arama kuyusu, üretim kuyusu haline geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki son durumu değerlendiren Bakan Bayraktar, "Bizim de orada muhataplarımız netleştikten sonra biz de ziyareti düşünüyoruz." dedi.

Suriye'de altyapı ve elektrik yetersizliğinden bahseden Bayraktar, "Suriye'de yaşamın normale dönmesi için elektrik olmazsa olmaz kaynak. Rejimin devrilmesinden sonra Suriye'de enerji altyapısı anlamında her şey eksik. Belli bölgeler çok kötü. Belli yerlerde de altyapı var ama rehabilite edilmesi lazım. Kapasite yetersiz. İnsanlar şuan günün büyük çoğunluğunda elektrik kullanamıyor." diye konuştu.

Gabar'daki petrol arama faaliyetleriyle ilgili bilgiler de veren Bakan Bayraktar, "Gabar'da bugün itibariyle günlük üretimimiz 71 bin varil. Gabar'da çıkan petrolün yıllık ekonomik değeri 2 milyar dolar. Gabar'daki keşifte 100 bin varile çıkacağımızı düşünüyoruz. Yeni keşiflere ihtiyaç var." dedi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ELEKTRİK İÇİN DOĞALGAZ VERİLEBİLİR"

"2017'den beri Suriye'ye elektrik ve akaryakıt ihraç ediyoruz. Orada yerelde firmalar var. Bizden satın alıp dağıtım yapıyorlar. Bunu daha güneye nasıl götürebiliriz arayışı içerisinde olacağız. Halep'te elektrik yok. Orada tesis ettiğimiz iletim hatları vardı. Kontrolümüzdeki yerlerde bunlar hala ayakta. Önümüzdeki 6 ayda Halep'i rahatlatabiliriz bu konuda. Halep'teki elektrik için ihtiyaç olan doğalgaz verilebilir. Halep'e ulaştıktan sonra güneye Şam'a doğru rahat gidebilirsiniz. Yeni santrale ihtiyacımız var. 20-25 yıl elektrik alım garantisiyle yapılabilir. Ödemeyi Suriye yapacak. Şuan dizel jeneratörle elektrik sağlıyorlar."

"500 MİLYAR DOLAR YATIRIM LAZIM"

"Suriye'nin altyapısı için BM'nin yaptığı bir çalışma var. 500 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var. Suriye 2002 yılında 630 bin varil günlük petrol üreten bir ülke. Bu çok ciddi bir rakam. Türkiye ihtiyacının yüzde 60'ı diyebiliriz. Bu rakam tabi savaş nedeniyle düştü. Bunları ekonomiye kazandırmak altyapı çalışmaları açısından çok önemli."