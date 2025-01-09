Bakan Bayraktar: Gabar'da her arama kuyusu, üretim kuyusu haline geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye ve enerji konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Suriye'de muhatabının netleşmesi durumunda ziyarete gideceğini belirtti. Gabar'daki petrol arama çalışmaları hakkında da konuşan Bayraktar, "Gabar petrolü, Türkiye'nin en kaliteli petrolüdür. 75 kuyuda 71 bin varil üretiyoruz. Gabar'da her arama kuyumuz, üretim kuyumuz haline geliyor." dedi. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suriye'deki son durumu değerlendiren Bakan Bayraktar, "Bizim de orada muhataplarımız netleştikten sonra biz de ziyareti düşünüyoruz." dedi.
Suriye'de altyapı ve elektrik yetersizliğinden bahseden Bayraktar, "Suriye'de yaşamın normale dönmesi için elektrik olmazsa olmaz kaynak. Rejimin devrilmesinden sonra Suriye'de enerji altyapısı anlamında her şey eksik. Belli bölgeler çok kötü. Belli yerlerde de altyapı var ama rehabilite edilmesi lazım. Kapasite yetersiz. İnsanlar şuan günün büyük çoğunluğunda elektrik kullanamıyor." diye konuştu.
Gabar'daki petrol arama faaliyetleriyle ilgili bilgiler de veren Bakan Bayraktar, "Gabar'da bugün itibariyle günlük üretimimiz 71 bin varil. Gabar'da çıkan petrolün yıllık ekonomik değeri 2 milyar dolar. Gabar'daki keşifte 100 bin varile çıkacağımızı düşünüyoruz. Yeni keşiflere ihtiyaç var." dedi.
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"ELEKTRİK İÇİN DOĞALGAZ VERİLEBİLİR"
"2017'den beri Suriye'ye elektrik ve akaryakıt ihraç ediyoruz. Orada yerelde firmalar var. Bizden satın alıp dağıtım yapıyorlar. Bunu daha güneye nasıl götürebiliriz arayışı içerisinde olacağız. Halep'te elektrik yok. Orada tesis ettiğimiz iletim hatları vardı. Kontrolümüzdeki yerlerde bunlar hala ayakta. Önümüzdeki 6 ayda Halep'i rahatlatabiliriz bu konuda. Halep'teki elektrik için ihtiyaç olan doğalgaz verilebilir. Halep'e ulaştıktan sonra güneye Şam'a doğru rahat gidebilirsiniz. Yeni santrale ihtiyacımız var. 20-25 yıl elektrik alım garantisiyle yapılabilir. Ödemeyi Suriye yapacak. Şuan dizel jeneratörle elektrik sağlıyorlar."
"500 MİLYAR DOLAR YATIRIM LAZIM"
"Suriye'nin altyapısı için BM'nin yaptığı bir çalışma var. 500 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var. Suriye 2002 yılında 630 bin varil günlük petrol üreten bir ülke. Bu çok ciddi bir rakam. Türkiye ihtiyacının yüzde 60'ı diyebiliriz. Bu rakam tabi savaş nedeniyle düştü. Bunları ekonomiye kazandırmak altyapı çalışmaları açısından çok önemli."
"GABAR ÇOK VERİMLİ"
"Gabar petrolü, Türkiye'nin en kaliteli petrolüdür. Dünya standartlarında kaliteli bir petrol. Gabar'da bugün itibariyle 71 bin varile geldik günlük üretimde. Türkiye Petrolleri 2016 yılında 35-36 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar'da bunun 2 katına çıkmış durumdayız. 75 kuyuda 71 bin varil üretiyoruz. Türkiye'nin geri kalan kuyularında 40-50 varillerde."
"TERÖRLE ANILAN ŞIRNAK PETROL KENTİ OLDU"
"Bu yılki üretimimiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi. 29 Aralık itibariyle günlük yurtiçi üretimimiz 127 bin varil oldu. Gabar dahil. Gabar terörle anılan bir yerdi. Neden Türkiye'ye terörle meşgul edilmiş anlaşılıyor. Şırnak 2024 yılında Türkiye'de ekonomisi en çok büyüyen il. 3 bini üzerinde o dağlarda çalışanımız var. Çoğunluğu o bölgeden. Şırnak petrol kenti haline dönmüş durumda."
"GABAR'DA HER ARAMA KUYUMUZ, ÜRETİM KUYUSUNA DÖNÜŞÜYOR"
"Gabar'daki keşifte 100 bin varile çıkacağımızı düşünüyoruz. Yeni keşiflere ihtiyaç var. Arama faaliyetlerimiz devam edecek. Yaptığımız operasyon 4 km yerin altında. Gabar'da biraz farklı çalışıyor. Her arama kuyumuz, üretim kuyumuz haline geliyor. 2025 için daha endüstrinin standartlarına uygun çalışılarak bölgenin tüm potansiyeli ortaya çıkarılacak."
"DOĞALGAZ İÇİN HER GÜN 1 MİLYON VARİL PETROL LAZIM"
"Türkiye her gün 140 milyon metreküp doğalgaza ihtiyaç duyuyor. Her gün 1 milyon varil üzerinde petrole ihtiyacı var. 35 bin varilde 70 bin varile geldik. İki kat büyük büyüme ama Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla. Onun için Türkiye'de aramaya devam edeceğiz. 71 bin varil, yıllık 2 milyar dolar tutarında. Temel hareket noktamız şu; Türkiye'yi enerjide bağımsız kılabilmek. Bunun için günde 1 milyon varil petrol üretmemiz lazım. Bunu Türkiye'de üretmeyebiliriz. Bugün dünyanın en büyük şirketlerinden olan Fransız Total şirketi, Fransa'da 1 varil petrol üretmiyor. Ama 2.6 milyon varillik üretimi var. Irak'ta Azerbaycan'da bizim üretimimiz var. Dışarda da daha aktif olmamız lazım. Hem içerde hem dışarda toplam 170 bin varil günlük petrol üretiyor. Somali'ye gidiyoruz. Libya'da arıyoruz. Enerji diplomasisini artırıyoruz.
SOMALİ'DEKİ ÇALIŞMALAR
Oruç Reis'i 5 Ekim'de Somali'ye uğurladık. Gemi 25 Ekim'de Somali'ye ulaştı. Muazzam bir ilgi vardı. Dünya Somali'yi terk ettiğinde Cumhurbaşkanımız canı pahasına oraya gitti ve insanlar bunu unutmadı. Nisan ayı sonuna kadar sismik arama yapacak. Somali denizlerinin MR'ını çekecek. Çalışmalarımızın 3'te 1'i bitmiş durumda. Bir sondajla kesinleştirmeden, ekonomik değerini görmeden 'bulduk' demiyoruz.
SAKARYA GAZI
Sakarya'da keşif ve üretim yaptığımız saha karadan 170 km uzaklıkta. Deniz derinliği 2 bin 100 metre. Deniz tavanına geldikten sonra 3 bin metre daha sondaj yapıyoruz. Oradaki doğalgazı çıkarıyoruz. Oradan Filyos'a oradan da evlere gidiyor gazımız. Bu anlamda çok zor bir iş. Yüzer platformu Türkiye'ye getirdik. Çanakkale'de duruyor. Mayıs ayında Filyos'a götüreceğiz. 1-2 ay içerisinde 9,5 milyon metreküpe çıkacağımız FAZ-1'i bitireceğiz. FAZ-2'de de 20 milyon metreküpe çıkacağız. Yüzer platformla bunu yapacağız. Borularımızı Karadeniz'in tabanına döşemeye başladık ikinci faz için.
"ÇEVRECİ YAKIT TÜM KONUTLARIN İHTİYACINI KARŞILIYOR"
Türkiye'nin elektrik talebi son 20 yılda 3 kat büyüdü. Bir taraftan artan talep bir yandan bunu yerli karşılama çabamız var. Türkiye çevreci yakıt anlamında tüm konutların elektrik ihtiyacını karşılayabilir hale geldi. Tüm ihtiyaç rüzgar ve güneş enerjisiyle karşılanıyor. Doğalgaz ithal ederek bu elektriği üretseydik 8 milyar dolar yılda para ödeyecektik.
"ELEKTRİK FATURALARINDA DÜZENLEME YAPABİLİRİZ"
Bütün Türkiye'deki vatandaşlarıma uyguladığımız elektrikte düşük kademede yüzde 60'ını devletin karşıladığı, yüksek kademede ise yüzde 40'ını devletin karşıladığı, doğalgazda yüzde 65'ini devletimizin sağladığı genel destek uyguluyoruz. Su faturalarının elektrik faturalarını geçtiği bir dönemdeyiz. Enflasyonu dikkate alarak, belki yıl içerisinde bir kerelik bir düzenleme olabilir. Dünyadaki maliyetlere bakarak bir düzenleme yapabiliriz. İlk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz.
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