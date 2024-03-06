Dolar bugün ne kadar? (6 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar ve euronun kademeli yükselişi devam etti.



Dolar/TL, yeni güne 31,71 ile başladı ve zirvedeki seyrini sürdürdü. Euro/TL ise 34,57 civarında alıcı buldu.



Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı geldi. TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.



Dolar/TL, bugün yüzde 0,4 yükselişle 31.71 seviyesinde güne başladı. Türk Lirası, ocak ayında yüzde 2,7, şubatta yüzde 2,9 kayıp yaşamıştı.

DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Şubat ayının sonundaki 284 baz puan seviyesinden dün itibarıyla 321 baz puana yükseldi.



Küresel piyasalarda ise çarşamba ve perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmaya takip edilecek.



Faiz kararını yarın açıklayacak olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.



ABD tarım dışı istihdam verileri ise cuma günü belli olacak. Tarım dışı istihdamın 190 bin civarında açıklanması bekleniyor. Ocak ayında 353 bin olarak açıklanmıştı.



Dolar endeksi, yatay seyirde 103.74 civarında izleniyor.