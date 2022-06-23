Yabancıya koşullu swap'ta ayrıntılar netleşiyor

Yabancıya koşullu swap düzenlemesinde çalışmalar sürüyor.

Bloomberg'in haberine göre yeni planın temmuzda devreye alınması planlanıyor.

Yeni kanalla yabancı yatırımcıların, lirayı açığa satmama şartıyla en az 3 ya da 6 ay vadeli swaplarla lira fonlaması sağlayabileceği öne sürüldü.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurtdışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini duyurmuştu.

Nebati, "Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkanı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.