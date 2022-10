Et ve sütte maliyetlerin azaltılması için yeni karar

Et ve süt üretiminde maliyetlerin azaltılması için yeni bir adım atıldı.



Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılması için uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına tekrar başlayacak.



Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantıya ilişkin Hazine açıklamasında "Et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen TMO tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" denildi.



Toplantıda ayrıca, çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edildi.



Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletildi.



Buna göre, gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da hızlandırılacak.