57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu

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57.'si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda kazananlara ödülleri verildi.

Yağış nedeniyle final etabı olan İstanbul ayağı, iptal edilirken. Nötralize edilerek devam edilen turun tamamlanmasıyla birlikte madalya törenine geçildi.

Yeni Zelandalı sporcu Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazanan ismi olurken, takımlar klasmanında ise Equipo Kem Pharm, şampiyonluğa uzandı.

Turda ikinci sırayı Alpecin-Fenix'ten Jay Tristan Vine elde ederken, üçüncü ise Drone Hopper-Androni Giocattoli ekibinden Eduardo Sepulveda oldu.

Patrick Bevin turkuaz mayonun sahibi olurken, kırmızı mayo Noah Granigan, yeşil mayo Jasper Philipsen ve beyaz mayo Batuhan Özgür'ün oldu.

Sporculara ve takımlara madalyalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

Fuat Oktay (Ortada) Muharrem Kasapoğlu (Sağda) Emin Müftüoğlu (Solda)

FUAT OKTAY: "TÜM SPORCULARI YÜREKTEN KUTLARIM"

Madalya töreni sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın dört bir yanından gelip Bodrum’da pedal çevirmeye başlayan sporcularımızla İstanbul’da bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Spor ve sporcularla her zaman bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyorum size. Bugün bu spora verdiğimiz en önemi, 57 yıldır aralıksız düzenleyerek ortaya koyuyoruz. Bu turun önemli özelliği de dünyada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen tek tur olması. Dünyada en üst standartlarda düzenlenen 25 bisiklet turundan birisi olmuştur. Bu organizasyon vesilesiyle ülkemizin güzellikleri ve zenginlikleri de gösterildi. 5 kıtada 190 ülkede canlı yayınlandı. Bu etkinlik bu yıl ‘Doğaya saygı’ temasıyla düzenlendi.Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nu yürekten kutluyorum. Sporculara başarılar diliyorum, ödül alanları kutluyorum" açıklamalarında bulundu.

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