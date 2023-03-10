9 maç ceza alan Bursaspor'dan açıklama: Mücadelemiz devam edecek

Amedspor maçında yaşanan olaylardan dolayı PFDK tarafından 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası verilen Bursaspor'dan açıklama geldi.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Bu ceza bize değil tek çatı altında bir araya gelen tüm takımların vatansever taraftarlarına verilmiştir. Bilinsin ki gereken mücadele Bursaspor var olduğu sürece devam edecektir.” denildi.



NE OLMUŞTU?



Federasyondan yapılan açıklamada, PFDK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladığı müsabakada çıkan olaylar nedeniyle Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verdiği belirtildi.



Bursaspor'a, saha olayları ile talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 8, çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezonda 5. kez gerçekleştirildiği gerekçesiyle de 1 maç seyircisiz oynama cezası uygulandığı aktarıldı. Yeşil-beyazlı kulüp ayrıca, çeşitli gerekçelerle 326 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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