A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri İskoçya ve Çekya'nın aday kadroları açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri İskoçya ve Çekya'nın aday kadroları belli oldu.

A Milli Takım'ın, 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da özel maçta karşılaşacağı İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke aday kadroda şu oyunculara yer verdi:



Kaleci: Craig Gordon (Heart of Midlothian), Liam Kelly (Motherwell), Robby McCrorie (Rangers)



Defans: Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (US Cremonese), Scott Mckenna (Nottingham Forest), Nathan Patterson (Everton), Ryan Porteous (Hibernian), Calvin Ramsay (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Arsenal)



Orta Saha: Stuart Armstrong (Southampton), Lewis Ferguson (Bologna FC 1909), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United)



Forvet: Che Adams (Southampton), Jacob Brown (Stoke City), Ryan Christie (Bournemouth), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), Ryan Fraser (Newcastle United)



ÇEKYA'NIN ADAY KADROSU



A Milli Takımın 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'teki özel maçta konuk edeceği Çekya'nın teknik direktör Jaroslav Silhavy tarafından belirlenen aday kadrosunda ise şu oyuncular yer aldı:



Kaleci: Tomas Koubek (FC Augsburg), Jiri Pavlenka (SV Werder Bremen), Matous Trmal (CS Maritimo)



Defans: Jakub Brabec (Aris), Vladimir Coufal (West Ham United), Matej Chalus (Malmö), Ales Mateju (Palermo), Dominik Plechaty (Slovan Liberec), Patrizio Stronati (Puskas Akademia), David Zima (Torino), Ondrej Zmrzly (Sigma Olomouc)



Orta Saha: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Twente), Alex Kral (Schalke 04), Petr Schwarz (WKS Slask Wroclaw), Tomas Soucek (West Ham United), Jaromir Zmrhal (Slovan Bratislava)



Forvet: Martin Dolezal (Zaglebie Lubin), Mojmir Chytil (Sigma Olomouc), Adam Hlozek (Bayer 04 Leverkusen), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen)