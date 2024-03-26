A Milli Takım'dan EURO 2024 için 2. prova: Avusturya maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı Euro 2024 provalarına devam ediyor.



Ay-yıldızlılar ikinci hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak.



Milli takımın başında 6. maçına çıkacak teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın önemine vurgu yaptı.



18. MAÇA ÇIKACAKLAR



Türkiye daha önce Avusturya ile 17 defa karşılaştı. Kırmızı-beyazlı ekibin bu maçlarda 7 galibiyeti bulunuyor.



Avusturya ise 8 kez kazandı. İki ülke milli takımları arasındaki son maç 29 Mart 2016 tarihinde Viyana'da oynandı.



Milliler maçı 2-1'lik skorla kazandı. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan attı.

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK



Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç saat 22.45'te başlayacak.



Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

MUHTEMEL 11



Türkiye:



UĞURCAN



MERT-MERİH-ABDÜLKERİM-CENK



SALİH-HAKAN



BARIŞ ALPER-ABDÜLKADİR-KEREM



YUSUF