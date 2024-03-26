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A Milli Takım'dan EURO 2024 için 2. prova: Avusturya maçı muhtemel 11'i

EURO 2024'e hazırlanan A Milli Takım 2. provasını Avusturya karşısında yapacak. Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 22.45'te başlayacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

A Milli Takım'dan EURO 2024 için 2. prova: Avusturya maçı muhtemel 11'i

A Milli Takımı Euro 2024 provalarına devam ediyor.

Ay-yıldızlılar ikinci hazırlık maçında ile deplasmanda karşılaşacak.

Milli takımın başında 6. maçına çıkacak teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın önemine vurgu yaptı.

18. MAÇA ÇIKACAKLAR

Türkiye daha önce Avusturya ile 17 defa karşılaştı. Kırmızı-beyazlı ekibin bu maçlarda 7 galibiyeti bulunuyor.

Avusturya ise 8 kez kazandı. İki ülke milli takımları arasındaki son maç 29 Mart 2016 tarihinde Viyana'da oynandı.

Milliler maçı 2-1'lik skorla kazandı. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan attı.

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç saat 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

MUHTEMEL 11

Türkiye:

UĞURCAN

MERT-MERİH-ABDÜLKERİM-CENK

SALİH-HAKAN

BARIŞ ALPER-ABDÜLKADİR-KEREM

YUSUF

A Milli Takım'dan EURO 2024 için 2. prova: Avusturya maçı muhtemel 11'i - 1
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