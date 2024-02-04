Abdullah Avcı: Oyun olarak kaybetmesek de skor olarak kaybettik

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Ligde üst üste alınan dördüncü mağlubiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"OYUN OLARAK KAYBETMESEK DE SKOR OLARAK KAYBETTİK"

"Bence son haftalarda oynadığımız en iyi oyundu. Sadece topa sahip olduğumuzda bazen final paslarını erken attık. Bazen topa sahip olduk, atak sonuçlandırdık. İki devrede de pozisyonlarımız var. Oyun olarak kaybetmesek de skor olarak kaybettik. Biliyorsunuz, hakem hakkında hiç konuşmuyorum.

"BİLGİLENDİRME YAPARLARSA SEVİNİRİM"

Geçen hafta 1-0 galibim, 46. dakika. Top tacın dışına çıkıyor, oyun devam ediyor, kırılma golü yiyorum. Zaten şu an dalgalı giden bir süreç. Hiçbir ses yok.

Bugünkü penaltı pozisyonu için bilgilendirme yaparlarsa sevinirim. Buradan top dönüyor gol oluyor. Devreye kırılma golüyle gidiyorum."

"TRABZONSPOR HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEZ"

Bu süreç biraz yorucu. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez, devam eder. Bugün geldiğimiz günden itibaren koyduğumuz hedeflerden şaşma yok.