Adı Beşiktaş ile anılıyordu: PSG'den Renato Sanches kararı

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Renato Sanches geldi.

İYİ TEKLİF GELİRSE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Paris Saint-Germain'in Roma'da kiralık olan Renato Sanches'İn mukavelesini iyi bir teklif gelmesi halinde feshedeceği kaydedildi.

Öte yandan İtalyan ekibi Roma'nın ise Portekizli orta saha oyuncusunun kendisine bir kulüp bulmasını istediği aktarıldı.

Önümüzdeki iki haftalık süreçte Renato Sanches'in geleceğiyle ilgili gelişmeler yaşanacağı belirtildi.

Bu sezon Roma formasıyla 9 maça çıkan Portekizli 1 gollük katkı sağladı.