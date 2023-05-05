Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş şampiyon olursa tescil edilmesini kabul etmiyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenliyor.



İşte Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bizim kültürümüzde hakemlerle, teşviklerle ve primlerle maç almak gibi bir kültür yok. Zaten bunu Hakkı Yeten ve Süleyman Seba'ya saygısını ifade eden tüm başkanlar iyi biliyor. Galatasaray lehine karar vermesi için Ali Şansalan'a baskı yapıldı.



Ali Şansalan ile ilgili Galatasaray medyasında duyduklarımız ve kamuoyuna verdikleri mesaj çok basitti ve doğru değildi. Ali Şansalan takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı, 6 sarı kart bize gösterildi ve TFF'den ceza aldık.

"TEHDİTLER KABUL EDİLEMEZ"



Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya bir paylaşım yaptı, keşke olmasaydı. Daha biz açıklama yapmadan, hemen düğmeye basıldı. Benim Asbaşkanıma, Beşiktaş'ın değerli bir çocuğuna yapılan tehditler kesinlikle kabul edilemez. Birisinin yaptığı şey yanlış ise hakaret, tehdit ve şantajla yürüyorsanız, bunu da başka birine yaptırıp 'Bunu biz yapmadık başkaları yaptı' diyorsanız, bizler bunları kabul etmeyiz. Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı. Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar! Linç kültürü ile bir yere varamazsınız.

Yalanlar devam ediyor. Hayatınız ve ifadeleriniz çelişkilerle dolu. Sadece camianızın gazını almak için yaptığınız bu açıklamalarla bir yere varılmaz. Kimi densizlikle suçluyorsunuz, kimsiniz siz?



Bizim Koç ailesiyle olan ilişkimiz 60-70 yıllık bir ilişkidir. Vehbi Bey, henüz Ali Koç doğmadan önce 1957 yılında kulübümüze üye olmuştur. Ali Koç ile ilişkimiz Fenerbahçe-Beşiktaş Başkanı ilişkisidir. Bir koalisyon lafı var; sayın Dursun Özbek'in kullandığı. Ne koalisyonu? Eğer bir koalisyondan söz edilecekse asıl koalisyon sizin aranızda var.

"SABAH, AKŞAM BEŞİKTAŞ'A CEZA KESİYOR"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bize el ve parmak kaldırdı! Bu tavır ve tutumu devam ediyor! Rica ediyorum bu algıyı değiştirin! Sabah, akşam Beşiktaş'a ceza kesiyor! Yetmedi, futbol takımının tamamına Fair-Play'den uzak diye ceza keseceksiniz! Kesmediğiniz bir yer kaldı mı? Bu camia bu kadar mı hatalı? TFF Başkanı ve yöneticileri, Beşiktaş'ın karşısında olmadığını hissettirmeli!



Beşiktaş bu şartlarda şampiyon olursa tescil edilmesini kabul etmiyorum. Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim! Tescili bu şekilde kabul etmiyorum! Nokta!

Beşiktaş şampiyon bile olsa, ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim! Ben bunları ikinci yarı başlamadan söyledim! Tescili bu şekilde kabul etmiyorum! Nokta!"